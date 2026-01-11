Slušaj vest

Bledi su bili "delfini" na otvaranju takmičenja u Beogradu i nisu podsetili na slavne generacije pre njih koje su dominirale svetskim vaterpolom. Predvodnik jedne od tih generacija bio je Vladimir Vujasinović, ali da li ste znali da je kapiten Srbije na početku karijere nastupao za Hrvatsku?

Bilo je to u mlađim kategorijama, a u emisiji "Pod kapicom" Vujasinović, koji je rođen u Rijeci, govorio je o danima kada je njegova porodica zbog rata morala da napusti Krajinu.

- Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i šta sam i moram da kažem da ja to nisam osetio uopšte. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvek, i dalje smo se zezali i živeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Van bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao da dođe do posla. To je rat, ne mogu da se ljutim ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad je počelo sve to da se zahuktava, degradirali su je na prodavačicu na železničkoj stanici, to je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavnicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to. Moja porodica je ogromna, majka je imala osmoro braće i sestara. Oni su svi iz Krajine. Oni su bili tamo, u takozvanoj ‘Balvan revoluciji’. Bili su na položajima, nije se mnogo pucalo, više je to bilo simbolično, ali bili su u uniformi - rekao je Vujasinović u emisiji "Pod kapicom", pa nastavio:

- U isto vreme, Hrvatski savez je pretpostavljam prepoznao moju situaciju i radili su na tome da me zadrže. U tom nekom stanju bi trebalo da počnem da igram za hrvatsku reprezentaciju, sa čitavom rodbinom koja se brani od hrvatske države, sa roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Nemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo nezvanično, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA ili LEN. Bili su u Nemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili.

Zatim se osvrnuo i na klupsku karijeru.

- Dok sam bio u Hanoveru ili tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Sole (Dragan Solomun), Bata (Orlić) i Nikola Stamenić su bili uverljiviji - dodao je Vujasinović.

