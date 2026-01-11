Slušaj vest

Italijanski tenor Andrea Bočeli nastupiće na otvaranju Zimskih olimpijskih igara Milano-Kortina 2026, saopštili su danas organizatori.

Nastup Bočelija, koji je takođe učestvovao na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara u Torinu 2006. godine, biće "jedan od najspektakularnijih trenutaka događaja", navodi se u saopštenju.

"Njegovo prisustvo predstavlja prirodan most između muzike i sporta, ovo je prilika da se Igre ispričaju kroz italijansko muzičko nasleđe, poznato i cenjeno širom sveta", dodaje se u saopštenju.

Ceremoniju otvaranja, koja će biti održana 6. februara na stadionu San Siro u Milanu, produciraće Balič Vonder Studio (Balich Wonder Studio), a osim međunarodnih umetnika, sadržaće i elemente koji slave italijansku kulturu i inovacije.

Nastup američke pevačice Maraje Keri biće prvi veliki muzički događaj na otvaranju igara.

Italijanska pevačica i autorka Laura Pausini, jedna od najpoznatijih italijanskih umetnica na svetskoj sceni, takođe će nastupiti u programu, prenosi Rojters

