Nije Srbija dobro počela Evropsko prvenstvo - dva boda protiv Holandije posle pobede na peterce nisu nešto što su navijači očekivali. Ipak, "delfinima" je to svakako najteže palo. Ne kriju da su igrali slabo, a jasno je da ovakav trijumf doživljavaju kao poraz.

Olimpijski prvaci, međutim, ne bi bili to što jesu da se ne trude da stalno napreduju, što kaže i Đorđe Lazić:

"Sigurno da rezultat nije bio onakav kakav smo očekivali. Na kraju smo uzeli dva boda i pobedili. Mislim da treba dosta toga da izvučemo iz ove utakmice, da pogledamo video i vidimo gde smo grešili, šta možemo bolje i na čemu još treba da radimo za nastavak turnira".

Čime vas je iznenadila Holandija?

"Mislim da nas nisu iznenadili. Dobro smo spremili meč, ali smo prosto uspavano krenuli. Tokom prve i, rekao bih, polovine druge četvrtine, bili smo nekako tromi i spori. Nismo igrali na našem nivou i primali smo dosta nedopustivih golova".

Sutra su na redu Španci, prema opštem mišljenju i glavni favoriti za zlato?

"Španci. Sigurno su jedna od najboljih, ako ne i najbolja ekipa na ovom turniru. Očekujem da to bude dodatno težak meč, fizički zahtevan. Igramo kod kuće, sigurno ćemo se spremiti maksimalno i idemo na novu pobedu. Pritisak prosto postoji, ali mislim da mi možemo s tim da igramo. Navikli smo na to i skoncentrisani smo samo na to kako ćemo mi odigrati što bolje".

U novom sistemu bodovi se prenose i nemate više prava na kiks.

"Tako je, tako je, sad nema prava na grešku. Svaka utakmica je jako bitna".

Koliko to utiče na vas?

"Pa, ponovo postoji taj pritisak. Nema više prava na grešku, ali kao što sam rekao, navikli smo na pritisak. Znamo kako s tim da živimo, kako da igramo, i kako bude odmicao turnir, bićemo sve bolji".

Koji je recept za pobedu protiv Španije?

"Recept je da zaustavimo tih par njihovih igrača, njihove glavne šutere, kao i centre. Potrebno je i da mi podignemo nivo naše igre, pre svega u odbrani, i našeg igrača više".

