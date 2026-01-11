Italijanski mediji preneli su da je radnik umro 8. januara, dok je bio na dužnosti na gradilištu ispred ledene dvorane u Kortini
ZOI 2026
TRAGEDIJA U ČUVENOM SKIJALIŠTU: Čuvar na gradilištu objekta za ZOI umro u noćnoj smeni po ledenom vremenu
Čuvar na gradilištu objekta za Zimske olimpijske igre u planinskom odmaralištu Kortina umro je tokom noćne smene po veoma niskoj temperaturi.Ministar infrastrukture u Italiji Mateo Salvini pozvao je danas na istragu o okolnostima smrti 55-godišnjeg radnika.
Italijanski mediji preneli su da je radnik umro 8. januara, dok je bio na dužnosti na gradilištu ispred ledene dvorane u Kortini. U noći njegove smrti temperatura se spustila na minus 12 stepeni Celzijusa.
Gradske vlasti u Kortini saopštile su da su doboko zabrinute i tužne zbog smrti radnika.
Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.
U Kortini će se održati takmičenja u alpskom skijanju, karlingu i klizanju.
