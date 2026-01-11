Francuski skijaš Pako Rasa pobedio je u slalomu, trci Svetskog kupa u Adelbodenu.
SVETSKI KUP U ADELBODENU: Francuz Pako Rasa pobednik slaloma
Rasa je pobedio posle dobrog nastupa u drugoj vožnji rezultatom 1:51,22 minuta. To je njegova druga pobeda u karijeri u Svetskom kupu, a obe je ostvario ove sezone u slalomu.
Drugo mesto zauzeo je Norvežanin Atle Li Mekgrat sa 0,18 sekundi zaostatka. On je bio drugi i posle prve vožnje.
Vodeći posle prve vožnje Norvežanin Henrik Kristofersen zauzeo je treće mesto sa 0,20 sekundi zaostatka.
Brazilski skijaš Lukas Pinejro Broten bio je četvrti, Austrijanac Manuel Feler peti, a šesto mesto zauzeo je Finac Eduard Halberg, koji je bio treći posle prve vožnje.
Švajcarac Loik Mejar i Linus Štraser iz Nemačke jedina su dvojica skijaša koja nisu završila drugu vožnju.
(Beta)
