Prenos meča je obezbeđen na dve srpske televizije.
PRED DELFINIMA JE TEŽAK POSAO: Evo gde možete pratiti prenos vaterpolo meča Srbija - Španija
Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Meč je na programu od 20.30 časova, a možete ga gledati na kanalima RTS1 i Arena Sport.
Podsetimo, srpski Delfini su uprkos lošoj igri protiv Holandije uspeli posle peteraca da izvuku dva boda, a sada im predstoji težak izazov. Španci su fanstastično otvorili EP - deklasirali su Izrael sa čak 20 golova razlike.
Da li zbog činjenice da Španija nose titulu svetskog i evropskog prvaka, tek kladionice smatraju naše momke autsajderima u ovom meču.
Na njima je sada da ih razuvere. A da li će to uspeti videćemo večeras.
