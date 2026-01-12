Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Meč je na programu od 20.30 časova, a možete ga gledati na kanalima RTS1 i Arena Sport.

Podsetimo, srpski Delfini su uprkos lošoj igri protiv Holandije uspeli posle peteraca da izvuku dva boda, a sada im predstoji težak izazov. Španci su fanstastično otvorili EP - deklasirali su Izrael sa čak 20 golova razlike. 

Da li zbog činjenice da Španija nose titulu svetskog i evropskog prvaka, tek kladionice smatraju naše momke autsajderima u ovom meču.

Na njima je sada da ih razuvere. A da li će to uspeti videćemo večeras. 

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ne propustiteOstali sportoviHAOS U ARENI - DELFINI IŠČUPALI POBEDU POSLE PETRACA: Srbija strepela od Holandije, pa slavila u penal drami
NETHERLANDS-SERBA_03.JPG
Ostali sportoviOVAJ ČOVEK JE ZASENIO SVE! Društvene mreže gore: Vaterpolisti i njihova očajna igra protiv Holandije su u drugom planu - u prvom je ON!
NETHERLANDS-SERBA_01.JPG
Ostali sportovi"OVA GENERACIJA MORA NA TEŽI NAČIN" Miloš Ćuk i Strahinja Rašović analizirali igru posle Holandije
Holandija - Srbija

Viktor Rašović nakon Srbija - Holandija Izvor: MONDO/Dušan Ninković