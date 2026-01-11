Slušaj vest

Vaterpolisti Hrvatske savladali su Sloveniju 20:4 (3:1, 5:1, 7:1, 5:1) u prvoj utakmici Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.

Najefikasniji u hrvatskom sastavu bio je Zvonimir Butić sa četiri gola, po tri su dodali Loren Fatović, Marko Žuvela, Konstantin Harkov i Filip Kržić.

U slovenačkoj reprezentaciji nijedan igrač nije postigao više od jednog gola.

Hrvatska je od početka nametnula ritam protiv mnogo slabijeg protivnika. Pogocima Harkova i Butića povela je 2:0, a nakon prvih osam minuta imala je prednost 3:1.

U drugoj četvrtini Fatović sa dva gola i Harkov sa još jednim odveli su Hrvatsku na 6:1.

Poluvreme je završeno rezultatom 8:2.

U drugom delu Hrvatska je samo potvrdila pobedu, postigla 12 golova i na kraju došla do prednosti od 16 razlike. Lako, ubedljivo, autoritativno na početku turnira.

Hrvatska u 2. kolu u utorak od 12:45 igra protiv Gruzije, a u okviru grupe B očekuje je još i susret protiv Grčke u četvrtak.

U drugi krug prolaze prve tri reprezentacije iz grupe, a prenose se svi osvojeni bodovi iz prvog kruga.