Vaterpolisti Grčke pobedili su u Beogradu selekciju Gruzije sa 20:6 (3:0, 9:2, 3:2, 5:2), u utakmici prvog kola Grupe B na Evropskom prvenstvu.
GRČKA DEMONSTRIRALA SILU U BEOGRADU: Gruzija demolirana na startu Evropskog prvenstva
Grčku je do pobede vodio Konstantinos Kakaris sa četiri gola, dok su po tri pogotka postigli Stilijanos Argiropulos i Efstatijos Kalogeropulos.
U selekciji Gruzije bolji od ostalih je bio Dušan Vasić sa dva gola.
Ranije danas u ovoj grupi Hrvatska je pobedila Sloveniju sa 20:4. U okviru Grupe D Rumunija je savladala Slovačku sa 16:8, a Italija je bila bolja od Turske sa 19:8.
Sutra su na Evropskom prvenstvu u Beogradu na programu utakmice u grupama A i C.
Francuska i Malta se sastaju od 12.45, meč između Mađarske i Crne Gore je zakazan za 15.15, od 18 časova igraju Holandija i Izrael, a Srbija od 20.30 igra protiv aktuelnog evropskog prvaka - Španije.
(Beta)
