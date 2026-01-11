Slušaj vest

Grčku je do pobede vodio Konstantinos Kakaris sa četiri gola, dok su po tri pogotka postigli Stilijanos Argiropulos i Efstatijos Kalogeropulos.

U selekciji Gruzije bolji od ostalih je bio Dušan Vasić sa dva gola.

Ranije danas u ovoj grupi Hrvatska je pobedila Sloveniju sa 20:4. U okviru Grupe D Rumunija je savladala Slovačku sa 16:8, a Italija je bila bolja od Turske sa 19:8.

Sutra su na Evropskom prvenstvu u Beogradu na programu utakmice u grupama A i C.

Francuska i Malta se sastaju od 12.45, meč između Mađarske i Crne Gore je zakazan za 15.15, od 18 časova igraju Holandija i Izrael, a Srbija od 20.30 igra protiv aktuelnog evropskog prvaka - Španije.

(Beta)

Ne propustiteKvotaSUROVO! NEVEROVATNE KVOTE NA SRBIJU PRED DUEL SA ŠPANCIMA: Delfini nikada nisu bili ovako poniženi
Uroš Stevanović
Ostali sportovi"OVA GENERACIJA MORA NA TEŽI NAČIN" Miloš Ćuk i Strahinja Rašović analizirali igru posle Holandije
Holandija - Srbija
Ostali sportoviOVAJ ČOVEK JE ZASENIO SVE! Društvene mreže gore: Vaterpolisti i njihova očajna igra protiv Holandije su u drugom planu - u prvom je ON!
NETHERLANDS-SERBA_01.JPG
Ostali sportoviHAOS U ARENI - DELFINI IŠČUPALI POBEDU POSLE PETRACA: Srbija strepela od Holandije, pa slavila u penal drami
NETHERLANDS-SERBA_03.JPG

Poništen gol za pobedu na Srbija Holandija Izvor: RTS/screenshot