Slušaj vest

Pred vaterpolo reprezentacijom Srbije nalazi se veoma težak zadatak.

Meč protiv Holandije na otvaranju Evropskog prvenstva i pobeda, ali tek posle peteraca, mogli bi puno da koštaju "delfine" koji sada moraju da se vade protiv moćnih Španaca. Zbog čega Srbija sada mora da ide na pobedu protiv Španije kako bi zadržala šanse za medalje? Za sve je "zaslužan" novi sistem takmičenja na Evropskom prvenstvu.

Za svaku pobedu u regularnom delu, tim dobija tri boda. Trijumf posle peteraca se vrednuje sa dva boda, dok selekcija poražena u tom meču dobija bod, a poraz u regularnom delu ne vredi ništa. "Delfini" su protiv Holandije ostali bez jednog boda, a situacija bi mogla da bude komplikovana jer se posle prve faze takmičenja gde po tri ekipe iz svake grupe idu dalje, ponovo formiraju grupe gde se prenose bodovi, nešto kao u rukometu.

1/9 Vidi galeriju Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

U drugoj fazi EP biće formirane dve grupe sa po šest reprezentacija. Ukrstiće grupe A i C, odnosno B i D. Plasman u polufinale obezbediće dve najbolje ekipe iz obe novoformirane grupe. Za plasman dalje biće gledan broj bodova, pa međusobni duel, gol-razlika...

Kada je Srbija u pitanju, to znači da će izabranici selektora Uroša Stevanovića prolaz u polufinale tražiti u duelima protiv Mađarske, Crne Gore i Francuske, možda i protiv Malte koja je četvrti član te grupe. Da podsetimo, Španija i Mađarska su na prethodnom Svetskom prvenstvu igrale finale, dok Crnu Goru predvodi bivši srpski selektor Dejan Savić, te je pred Srbijom pakleno težak zadatak.

Zbog ovoga Srbija mora na pobedu protiv Španije, kako u drugu fazu ne bi otišla sa manje bodova i daleko slabijim šansama za polufinale. "Delfini" nisu favoriti protiv Španaca, ali su vaterpolisti Srbije uvek znali da obraduju naciju i kada su u podređenom položaju, zato se mora verovati u njih!

BONUS VIDEO: