Vaterpolisti Srbije su posle velike drame savladali Holandiju sa 18:16 na startu Evropskog prvenstva u Beogradu.

Ova drama očigledno je negativno uticala i na ljude koji rade prenos i grafiku ovog prenosa, te je na RTS-u u jednom momentu umesto zastave Srbije, kod imena naše reprezentacije bila zastava Crne Gore.

To se desilo tokom pauze posle treće deonice. Pogledajte ovaj veliki kiks!

Sada se o svemu oglasio i RTS, te je saopštenjem objasnio ko je kriv za grešku. Saopštenje prenosimo u celosti:

- Tokom utakmice prvog kola Evropskog prvenstva u vaterpolu između Srbiјe i Holandiјe po završetku druge četvrtine poјavio se u programu rezultat sa pogrešnim zastavama obe reprezentaciјe - umesto holandske zastave bila јe istaknuta zastava Malte, a umesto zastave Srbiјe prikazana je zastava Crne Gore.

- Evropska federaciјa vodenih sportova (European Aquatics) poverila je grafičku obradu podataka italiјanskoј kompaniјi Mikro plus, koјa samostalno radi i nezavisno od reportažnih kola RTS-a emituјe rezultat i sve grafičke podatke.

- Reditelj je primetio grešku čim se poјavila u programu i tražio je od Italiјana da skinu potpis sa pogrešnim zastavama, što su oni i učinili. Obavestio je kolege iz Mikro plus kompaniјe gde su pogrešili i da obrate pažnju na te veoma važne detalje. Prethodni potpisi tokom utakmice bili su ispravno napisani.

- Ključno je istaći da reditelj u reportažnim kolima RTS-a nema uticaјa na potpise koje već godinama na velikim takmičenjima radi kompaniјa Mikro plus. Ista kompaniјa je zadužena i za rezultat na velikom ekranu koli se nalazi u Areni.

- O problemu je obavešten European Aquatics, a njihov predstavnik je posle utakmice razgovarao sa zaposlenima iz kompaniјe Mikro plus kako se takve ozbiljne greške više ne bi ponavljale. Tokom drugog dana šampionata niјe bilo sličnih propusta. RTS se izvinjava gledaocima zbog greške koјu јe načinila italiјanska kompaniјa Mikro plus - stoji u saopštenju.

