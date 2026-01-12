Slušaj vest

Kako se kali srpski boks reprezentativac? Sneg, led, temperaturni minusi, a u stroju oni najbolji, izabrani, dostojni dresa sa nacionalnim grbom. Opšte fizičke pripreme muških boks selekcija startovale su na Zlatiboru 10. i trajaće do 31. januara. Na srpskoj planinskoj lepotici fizičku i mentalnu bazu za sve izazove u takmičarskoj 2026. brusi 16 seniora, 20 boksera u uzrastu mladih, 21 junior i četiri kadeta.

Selektor muške seniorske boks selekcije Srbije Milan Piperski na Zlatiboru radi sa 16 seniora iz 10 važećih težinskih kategorija Svetskog boksa.

“Startovali smo sa pripremama, polako ulazimo u ritam. Najvažnije je da smo svi zdravi, puni želje i energije, motivacije da se u naredne tri nedelje spremimo onako kako je planirano. Prvo takmičenje je na programu već u februaru u Rusiji gde ćemo imati meč protiv selekcije domaćina. Takođe, učestvovaćemo u zajedničkom kampu sa Rusima, što je sjajan test za naše boksere pred dolazeće turnire“, istakao je selektor Piperski.

Foto: BSS

Na pripremama na Zlatiboru nalaze se sledeći seniori – do 50 kg: Omer Ametović, Nikola Maksimović, do 55 kg: Artur Ngapetjan, Ljubiša Staletović, do 60 kg: Veljko Gligorić, do 65 kg: Dimitri Gorbenko, do 70 kg: Filip Džida, David Grosin, do 75 kg: Almir Memić, Jovan Nikolić, do 80 kg: Ahmed Mavrić, Ognjen Vučićević, do 85 kg: Rastko Simić, Relja Stojković, do 90 kg: Marko Pižurica, +90 kg: Sanel Hasanović.

Pored selektora Piperskog u stručnom štabu seniorske reprezentacije su Kubanac Horhe Luis Frometa Matoš i ruski trener Jevgeniji Kobcev.

Ukupno 61 bokser nalazi se na opšte fizičkim pripremama na Zlatiboru. Treninzi su tri puta dnevno u nekoliko grupa. Pored seniora, na pripreme su pozvani bokseri u uzrastu mladih (U19 – 18 i 17 godina) i juniora (U17-16 i 15 godina), o kojima brigu vodi selektor Branislav Jovičić. Za kadete (U15 – 14 i 13 godina) zadužen je Igor Rogić.

Foto: BSS

Trenažni ciklus na Zlatiboru odrađuju sledeći kadeti: Maksim Kovačević 40kg, Lazar Jovanović 50kg, Uroš Popović 54kg, Mihajlo Jovanović 66kg. Juniori: Konstantin Došljak 40kg, Aleksaj Racić 42kg, Amar Vehapi 44kg, David Simić 46kg, Milićević Lazar 48kg, Vuk Beletić 48kg, Stefan Kolovski 50kg, Luka Simić 52kg, Ali Lekpek 52kg, Andrej Racić 54kg, Todor Lučić 57kg, David Damnjanović 60kg, Strahinja Filić 60kg, Miloš Tijanić 63kg, Veljko Dinić 66kg, Lazar Mandić 70kg, Dragan Todorović 70kg, Andrija Trajković 75kg, Vasilije Stevanović 75kg, Viktor Majstorović 80kg, Mihajlo Musić +80 kg. Uzast mladi čine: Pavle Popović 50kg, Filip Stanojević 55kg, Teodor Josijević 55kg, Nikola Bogatinoski 60kg, Vuk Berklović 60kg, Lazar Nikolić 60kg, Ognjen Bidžić 60kg, Petar Sandić 65kg, Tarik Rašljanin 65kg, Jovičić Nikola 70kg, Đorđe Andrijašević 70kg, Đurđević Vasilije 70kg, Dimitrije Andrejević 70kg, Din Dolovac 75kg, Vasilije Kovčić 80kg, Đorđe Đorić 80kg, Veljko Ristić 85kg, Kevin Major 90kg, Zejd Gicić +90, Marko Stupar +90

U martu seniorski srpski boks tim očekuje učešće na turniru u Budvi, koji je uvertira za “Beogradski pobednik” pristižni i tradicionalni međunarodni turnir u srpskoj prestonici.

U 2026. seniore očekuju veliki izazovi i takmičenja. U kalendaru Svetskog boksa za 2026. godinu su dva turnira Svetskog kupa, prvi u aprilu u Brazilu, sredinom juna u Kini, dok je finale Svetskog kupa u novembra u Uzbekistanu. Akcenat naših seniora biće svakako Mediteranske igre u Italiji koje su na programu od 21. avgusta do 3. septembra.

“Nakon Mediteranskih idemo na Evropsko prvenstvo u Sofiju, što je zahtevno u svakom smislu, jer ovako dva velika i važna takmičenja su jedno za drugim, sa mogućnošću kratkog predaha za boksere. U konkurenciji za učešće na šampionatu Starog kontinenta će biti bokseri u svih 10 kategorija važećih u Svetskom boksu. Svako takmičenje će da bude prilika za naše boksere da se potvrde i nametnu za sastav reprezentacije. Osvajanjem titule prvaka države ili medalje na međunarodnim turnirima, svakom bokseru će da bude osnovni uslov da se stekne status reprezentativca Srbije. Talenat, pre svega veliki rad, volja, želja i hrabrost su preduslov da se dođe do medalje, a time i naslova reprezentativca Srbije” – zaključio je selektor Piperski.

Bonus video: