Ovu odluku je saopštio klub iz Bitolja.

Kako se navodi, 53-godišnji Alušovski se vraća u svoj matični klub posle nekoliko godina u ulozi trenera šampiona Severne Makedonije. Alušovski je dva puta vodio klub iz Bitolja - Pelister i Eurofarm Rabotnik, a sada preuzima ekipu Eurofarm Pelistera.

"Naš proslavlenji reprezentativac je započeo trenersku i igračku karijeru u Bitolju. U makedonskom rukometu je vodio Vardar 1961 i Ohrid, a kratko je radio i na Islandu", piše u saopštenju Eurofarm Pelistera.

