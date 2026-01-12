Makedonski rukometni trener Stevče Alušovski novi je šef stručnog štaba Eurofarm Pelistera i vodiće tim do kraja ove sezone.
PELISTER IMA NOVOG TRENERA! Ekipu iz Bitolje preuzeo nekadašnji reprezentativac
Ovu odluku je saopštio klub iz Bitolja.
Kako se navodi, 53-godišnji Alušovski se vraća u svoj matični klub posle nekoliko godina u ulozi trenera šampiona Severne Makedonije. Alušovski je dva puta vodio klub iz Bitolja - Pelister i Eurofarm Rabotnik, a sada preuzima ekipu Eurofarm Pelistera.
"Naš proslavlenji reprezentativac je započeo trenersku i igračku karijeru u Bitolju. U makedonskom rukometu je vodio Vardar 1961 i Ohrid, a kratko je radio i na Islandu", piše u saopštenju Eurofarm Pelistera.
