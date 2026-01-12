Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije ukrstili su koplja sa Španijom u drugom kolu Evropskog prvenstva koje se održava u Beograd.

Sedinom poslednje deonice sudije su bile preoštre i čini se oštetile Srbiju - isključenjem Dušana Mandića!

1/9 Vidi galeriju Dušan Mandić Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia, VSS Marcel ter Bals

Naime, kako kažu pravila u vaterpolu, sa klupe Španije su tražili proveru VAR sistema zbog navodnog udaranja Dušana Mandića u bazenu, koji je laktom udario jednog od vaterpolista Crvene Furije. Odmah su se bunili, a imali su i zbog čega.

Sudija Jorgos Stavridis je odmah otišao da pogleda VAR, a tamo je imao i šta da vidi.

Dušan Mandić je u nameri da skine sa leđa ovog Španca udario nehotice laktom u glavu protivnika, što je bilo dovoljno.

Pogledajte!

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: