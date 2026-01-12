Slušaj vest

Vaterpolisti Srbije pobedili su Španiju sa 12:11 na Evropskom prvenstvu u Beogradu i tako napravili ogroman korak ka plasmanu u drugu fazu turnira.

Posle druge runde, Srbija se nalazi na prvom mestu sa pet bodova, dok je Holandija druga sa četiri, dok Španija ima 3 u grupi "C".

Ova pobeda će značiti u borbi za polufinale, pošto će Srbija preneti veliku zalihu pobeda u drugu rundu.

Posle prve faze, koju prolaze kako smo napisali tri tima, dolazi do ukrštanja, gde će se naša reprezentacija susresti sa Mađarskom, Crnom Gorom i Francuskom, dok je u grupi A bez Evropskog prvenstva ostala Malta kao poslednjeplasirana i bez prilike da nešto promeni u poslednjem kolu.

Podsetimo, novi sistem isključuje četvrtfinale, već će iz dve grupe od po šest timova, samo po dva obezbediti plasman u polufinale, te se boriti za medalje na ovom Evropskom prvenstvu.

