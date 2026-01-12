Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je večeras Španiju rezultatom 12:11 u utakmici drugog kola Grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Selektor Srbije Uroš Stevanović sumirao je utiske posle večerašnje pobede u Areni.

- Šta da kažem, čestitao bih igračima, zahvalio bih se publici na podršci. Bili su taj iks faktor i dodatna energija za ove rizne momente koji su bili od isključenja Mandića bez prava zamene. Šta da kažem, ništa nije gotovo. Igra se dalje. Ništa nismo uradili, videćemo u sledećim utakmicama. Pokazali smo da možemo i da znamo na koji način pristupimo utakmici i da igramo - kazao je selektor Delfina, pa dodao:

- Znate kako, svaka pobeda nad Španijom ima poseban značaj, oni su bez poraza dvostgruki prvak. Oni su doživeli drugi poraz na pet EP u regularnom delu. To je ekipa koju poštujem, respektujem i koja te mečeve u grupi kada nema imperativ velike pobede igra stvarno onako kao sat. Mislim da smo se borbom, zalaganjem, pristupom i reakcijom na prvi meč sa Holandijom zaslužili ovu pobedu, možda na kraju nije izgledalo, ali rekao sam, neću da kažem, neću ni da komentarišem. Mislim da srpski vaterpolo zaslužuje mnogo više i ovde i u inostranstvu.

1/13 Vidi galeriju Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Srbija je sada prva na tabeli sa pet bodova, ispred Holandije sa četiri i Španije sa tri boda, dok je Izrael bez bodova.

U trećem kolu Srbija će u sredu igrati protiv Izraela, a Španija protiv Holandije.