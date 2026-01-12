PAKAO! SRBIJA STREPI! Dušan Mandić pred suspenzijom, evo šta kaže pravilnik za brutaliti zbog koga je isključen!
Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Španiju u okviru grupe "C" na Evropskom prvenstvu u Beogradu sa 12:11.
Ipak, meč je obeležilo isključenje Dušana Mandića lidera naše selekcije.
Prema pravilniku LEN-a, za "brutaliti" igrači mogu da budu kažnjeni sa najmanje jednom, ali i sa maksimalnih pet mečeva - sve u zavisnosti od težine prekršaja.
Videćemo kolika kazna čeka našeg lidera u bazenu!
