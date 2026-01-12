Dušan Mandić poslao moćnu poruku nakon sudijske krađe protiv Španije.
OGLASIO SE DUŠAN MANDIĆ U JEKU SUSPENZIJE ZBOG KOJE SRBIJA DRHTI! Ovo je poruka nakon sramne odluke sudija na utakmici sa Španijom! (FOTO)
Vaterpolisti Srbije pobedili su Španiju sa 12:11 u drugom kolu grupe "C" na Evropskom šampionatu koje se održava u Beogradu.
Lider naše selekcije Dušan Mandić isključen je u poslednjoj deonici nakon sramne odluke sudija!
Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Zbog toga, Mandića čeka suspnezija, a na osnovu težine prekršaja zanćemo da li je reč o jednom ili pet mečeva zabrane, što propisuju pravila LEN-a.
Posle meča u Beogradskoj areni Dupan Mandić je poslao jaku poruku putem svog Instagrama i podržao svoje saigrače nakon herojske i dramatične pobede u Areni.
Dušan Mandić poruka na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/dusan.mand...
