Vaterpolisti Srbije pobedili su Španiju sa 12:11 u drugom kolu grupe "C" na Evropskom šampionatu koje se održava u Beogradu.

Lider naše selekcije Dušan Mandić isključen je u poslednjoj deonici nakon sramne odluke sudija!

Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zbog toga, Mandića čeka suspnezija, a na osnovu težine prekršaja zanćemo da li je reč o jednom ili pet mečeva zabrane, što propisuju pravila LEN-a.

Dušan Mandić isključen Izvor: RTS 1

Posle meča u Beogradskoj areni Dupan Mandić je poslao jaku poruku putem svog Instagrama i podržao svoje saigrače nakon herojske i dramatične pobede u Areni.

Dušan Mandić poruka na Instagramu
Dušan Mandić poruka na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/dusan.mand...

BONUS VIDEO:

Viktor Rašović gol za pobedu Srbije Izvor: RTS 1