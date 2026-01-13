Slušaj vest

Predsednik SSS Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković posetili su novo rukovodstvo OKS predsednika Dejana Tomaševića i generalnog sekretara Damira Štajnera. Glavna tema bili su planovi za ovu godinu.

- Nastavljamo odličnu saradnju sa Olimpijskim komitetom Srbije. Kao krovna organizacija odgovorna kako za neolimpijske tako i olimpijske sportove trudimo se da sa institucijom kakva je Olimpijski komitet Srbije još bliže sarađujemo u budućnosti. Novom rukovodstvu želim puno uspeha u radu, verujem da će do Olimpijskih igara u Los Anđelesu uraditi sve neophodno da se radujemo uspesima naših sportista. Takođe imamo i nove ideje o zajedničkim akcijama - istakao je predsednik SSS Davor Štefanek.

- Čast je i zadovoljstvo što nas je posetilo rukovodstvo krovne sportske organizacije. Sport nas sve povezuje i imamo zajedničke ciljeve, koje ćemo sprovesti zajedničkim aktivnostima za one najmlađe, ali i za starije. Olimpijski komitet Srbije će nastaviti da brine o srpskim olimpijcima i nastojaćemo da im obezbedimo što bolje pripreme za 2028. godinu, a nove ideje i zajedničko delanje sa Sportskim savezom Srbije samo će povećati opseg delovanja organizacije na čije sam čelo nedavno izabran - istakao je predsednik OKS Dejan Tomašević.

- Drago mi je što dve sportske organizacije imaju iste ciljeve i odličnu komunikaciju, želimo da u 2026. godini sarađujemo na još višem nivou. Imamo nove ideje, zajednički projekti biće posvećeni pre svega deci, jer moramo misliti o zdravlju naše nacije i o budućnosti srpskog spprta. Sportski savez Srbije je spreman da i ove godine iznenadi mnogim aktivnostima, kao što sam pomenuo pre svega za decu, ali i za sve uzraste. Fizička aktivnost je nešto što mora postati način života i prevencija od raznih bolesti 21.veka. Verujem da će novo rukovodstvo nastaviti da niže uspehe - rekao je generalni sekretar SSS Goran Marinković.