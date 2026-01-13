Slušaj vest

Ponos srpskog sporta, Dušan Mandić, uveliko radi i van bazena. Dušan zajedno sa svojom suprugom Slađom u svom vlasništvu ima luksuzne apartmane u Tivtu, a u kome dva noćenja tokom sezone koštaju 540 evra.

Kako se može pročitati na poznatom sajtu za iznajmljivanje nekretnina, Mandićev objekat se nalazi na nekoliko koraka od plaže Ponta Seljanova i crkve Svetog Save, nudi sezonski bazen na otvorenom i klimatizovani smeštaj sa balkonom i besplatnim WiFi internetom.

Privatni parking je dostupan u okviru objekta. Gostima je na raspolaganju i terasa, pogled na grad, prostor za sedenje, flat-screen televizor sa satelitskim kanalima, potpuno opremljena kuhinja sa frižiderom i mašinom za sudove, kao i sopstveno kupatilo sa bideom i besplatnim toaletnim priborom. U sklopu svake jedinice se nalazi sopstveno kupatilo sa tušem, fenom za kosu i papučama. Popularne znamenitosti u blizini objekta uključuju sledeće: plažu Waikiki Tivat, Gradsku plažu i crkvu Svetog Save.

Na pomenutom sajtu, nalazi se i poruka Dušana i njegove supruge Slađe budućim posetiocima:

- Dragi gosti, želim da vam predstavim neke zanimljivosti o nastajanju našeg objekta. Ja sam Dušan Mandić i profesionalno se bavim vaterpolom. Do sada, u svojoj sportskoj karijeri sam osvojio medalje sa svih takmičenja, a kao svoj najveći uspeh bih izdvojio zlatne medalje sa Olimpijskih igara u Riju 2016.godine i u Tokiju 2020. Kao mali, maštao sam da jednog dana nastavim porodični biznis izdavanja apartmana i sada sam svoj plan sproveo u delo. Ideja za prvobitni izgled kuće došla je od mog dede koji je kao Titov vojnik tokom jedne posete Grčkoj primetio prelepu, kamenu kuću pored mora. Ubrzo po završetku putovanja, pre nešto više od 50 godina, deda je napravio kuću na današnjem mestu. Avgusta 2018.godine, kuća je renovirana, dobila je novi, moderniji izgled. Njen naziv potiče iz grčke mitologije i u prevodu znači "mesto savršene sreće" - nešto jos lepše i bolje od raja. Takođe, moj tata ima dva turistička broda i za potpuni užitak preporučujemo vam krstarenje Bokokotorskim zalivom. Moja surpuga Slađa i ja Vam želimo toplu dobrodošlicu i trenutke za pamćenje! Dušan Mandić - stoji u poruci.

Kako saznajemo od jednog od njegovih zaposlenih u objektu, Dušan je i više nego dobar gazda.

- Dušan i Slađa su gazde za poželeti. Zaista sve najlepše o njima imam da kažem. Oni radnicima i van sezone, kada ovde nema posla, svima daju po pola plate, a i uredno smo prijavljeni, iako to ne moraju da rade. Stvarno ne znam da li je Dušan bolji kao čovek ili kao vaterpolista - ispričao nam je sagovornik.

Možemo samo da dodamo: Svaka čast, Dušane. Ljudino.