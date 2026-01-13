Slušaj vest

Podsetimo, najbolji srpski vaterpolista i jedan od najboljih vaterpolista na svetu je isključen tokom druge utakmice Evropskog prvenstva koje se igra u Beogradu.

Mandić je u jednom duelu udario protivnika laktom u glavu, a nakon gledanja snimka sudije Boris Margeta i Jorgos Stavridis su taj potez okarakterisali kao brutaliti.

Slađa Mandić, Dušanova supruga, oglasila se putem društvene mreže Instagram.

Ona je objavila snimak iz Tokija i 2021. godine kada je, posle polufinala Olimpijskih igara i pobede nad Španijom. Dušan imao emotivan nastup pred kamerom.

"Ima Boga. Bog sve vidi. Ima Boga! Protiv sudija, protiv svih. Protiv svih! Mi smo najbolji! Mi smo najjači! Protiv svih! Ima Boga, idemo u finale", rekao je tada Mandić sa suzama u očima.

Slađa je sada podsetila na taj trenutak:

"2021. i danas... Srbija - Španija. Nepravda svuda i uvek, ali ima Boga! Srbija", poručila je supruga srpskog vaterpoliste.

U međuvremenu, stigla je odluka o suspenziji Dušana Mandića na dve utakmice.

