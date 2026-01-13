Slušaj vest

Ukupno je sada pet sportista sa ruskim pasošem i jedna sportistkinja iz Belorusije potvrđeno kao učesnici Igara koje počinju 6. februara. Oni neće nastupati pod nacionalnim obeležjima, bez boja reprezentacije, zastave i himne, niti će učestvovati u paradi sportista na ceremoniji otvaranja.

Na ažuriranu listu MOK-a dodati su kratkoprugaši Ivan Posaškov i Alena Krilova. Dvadesetjednogodišnji Posaškov takmiči se u disciplini 1.000 metara, dok će 23-godišnja Krilova nastupiti na 500 metara u ženskoj konkurenciji.

Neutralni status može biti dodeljen sportistima u individualnim disciplinama za koje je procenjeno da nisu aktivno podržavali vojnu invaziju na Ukrajinu i koji nisu pod ugovorom sa vojskom ili državnim bezbednosnim službama. Proveru prvo sprovodi nadležna međunarodna federacija, a zatim je potvrđuje tročlani panel MOK-a, u kojem je i bivši NBA as Pau Gasol.

MOK je ranije odobrio učešće ruskim klizačima Adeliji Petrošjan (jednoj od glavnih kandidatkinja za medalju) i Petru Gumenniku, kao i Nikita Filippovu u skijaškom alpinizmu. Proveru je prošla i beloruska klizačica Viktorija Safonova.

Očekuje se da će tokom meseca biti dodato još ruskih i beloruskih sportista, uključujući discipline alpskog i nordijskog skijanja.

Ruski sportisti su se poslednjih nedelja vratili na međunarodna takmičenja u zimskim sportovima prvi put od februara 2022. godine. Rusija i dalje ostaje isključena iz ekipnih sportova, poput hokeja na ledu, kao što je bio slučaj i na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu 2024.

