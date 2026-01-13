Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštila ekipa.

Duan je debitovao u Formuli 1 na poslednjoj trci sezone 2024, a sezonu 2025 započeo je kao timski kolega Pjera Gaslija. Međutim, nakon samo šest trka zamenio ga je Franko Kolapinto, dok je Duan do kraja sezone obavljao ulogu rezervnog vozača.

Alpin je naveo da je Duan pušten kako bi mu se omogućilo da "potraži druge profesionalne prilike".

"Džek je postao prvi član Alpin akademije koji je napredovao do trkačkog sedišta u timu, kada je debitovao na Velikoj nagradi Abu Dabija 2024. godine", naveo je tim u saopštenju, a preneo "Skaj Sport".

"Tim želi da mu zahvali na posvećenosti i profesionalizmu tokom protekle četiri godine i da mu poželi sve najbolje u nastavku karijere", dodaje se u saopštenju.

Ne propustiteOstali sportoviJOŠ DVOJE RUSA DOBILO DOZVOLU ZA UČEŠĆE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! MOK potvrdio Ivanu i Aleni lepe vesti
Zimske Olimpijske igre
Ostali sportoviSUPRUGA DUŠANA MANDIĆA SE OGLASILA ZBOG NEPRAVDE! Najbolji srpski vaterpolista je surovo kažnjen, a ona nije mogla da ćuti
Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu
Ostali sportoviO GESTU DUŠANA MANDIĆA PREMA NJEGOVIM ZAPOSLENIMA BRUJE SRBIJA I CRNA GORA: Vaterpolista pokazao kakva je ljudina - potez vredan divljenja
mandic 17.jpg
Ostali sportoviZajedničkim snagama u 2026: Rukovodstvo Sportskog saveza Srbije u poseti Olimpijskom komitetu Srbije
Dejan Tomašević, Goran Marinković, Davor Štefanek i Damir Štajner