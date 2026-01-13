Australijski vozač Džek Duan sporazumno je raskinuo ugovor sa ekipom Formule 1 Alpin.
PROMENA U FORMULI 1! Vozač raskinuo ugovor sa ekipom!
Ovu informaciju je saopštila ekipa.
Duan je debitovao u Formuli 1 na poslednjoj trci sezone 2024, a sezonu 2025 započeo je kao timski kolega Pjera Gaslija. Međutim, nakon samo šest trka zamenio ga je Franko Kolapinto, dok je Duan do kraja sezone obavljao ulogu rezervnog vozača.
Alpin je naveo da je Duan pušten kako bi mu se omogućilo da "potraži druge profesionalne prilike".
"Džek je postao prvi član Alpin akademije koji je napredovao do trkačkog sedišta u timu, kada je debitovao na Velikoj nagradi Abu Dabija 2024. godine", naveo je tim u saopštenju, a preneo "Skaj Sport".
"Tim želi da mu zahvali na posvećenosti i profesionalizmu tokom protekle četiri godine i da mu poželi sve najbolje u nastavku karijere", dodaje se u saopštenju.
