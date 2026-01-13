Slušaj vest

Srpska vaterpolo reprezentacija se pobedom protiv Španije (12:11) u dramatičnom meču vratila u borbu za medalju, posle kiksa protiv Holandije i pobede na peterce (18:16) u prvom kolu Evropskog prvenstva.

Utakmicu između Španije i Srbije u bazenu beogradske Arene obeležilo je problematično suđenje Slovenca Borisa Margete i Grka Jorgosa Stavridisa i isključenje Dušana Mandića.

Dušan Mandić na utakmici između Srbije i Španije na EP u Beogradu 2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, srpski vaterpolista Dušan Mandić udario je laktom Španca Alvara Granadosa. Bilo je intenziteta u udarcu, mada je i španski vaterpolista zaradio čistu "desetku" za glumu. Gledali su Margeta i Stavridis nekoliko puta snimak i na kraju odlučili da isključe Dušana Mandića zbog "brutalitija", a Srbiju sa četiri minuta kaznom igrača manje.

Mediji iz Hrvatske potrudili su se da sa svoje strane analiziraju sporni momenat sa utakmice Srbije i Španije. Fakat je da je udarac postojao, ali... U susedstvu nisu štedeli Mandića i Srbiju. Što se dalo i očekivati...

- Lakat u glavu pa čuđenje. Pogledajte težak faul srpskog igrača, zaradio je suspenziju - naslove je tabloida "24 sata".





1/7 Vidi galeriju Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

- Srpska legenda izvela "brutality". Pogledajte udarac za dve utakmice kazne - naslov je portala "Index".

- Zgražanje u Beogradu! Težak udarac za Srbiju nakon velikog trijumfa! Prva zvezda reprezentacije zaradila dve utakmice suspenzije! Dušan Mandić suspendovan zbog očitog udarca laktom - piše "Jutarnji list".

- Srbi u šoku se pitaju! Je li ovo najgore pravilo u istoriji sporta - pita se "T portal".

- Drama u Areni! Srbi se provukli protiv svetskih prvaka i sada će u Beogradu biti još bolja atmosfera - naslov je "Večernjeg lista".

Vaterpolo reprezentacije Srbije i Hrvatske nalaze se u različitim delovima kostura na Evropskom prvenstvu. Duel ove dve selekcije moguć je tek u polufinalu, ili finalu.