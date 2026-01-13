HRVATI PROZIVAJU SRBE ZBOG DUŠANA MANDIĆA: Lakat u glavu, pa čuđenje! Provukli su se! Legenda izvela "brutaliti"...
Srpska vaterpolo reprezentacija se pobedom protiv Španije (12:11) u dramatičnom meču vratila u borbu za medalju, posle kiksa protiv Holandije i pobede na peterce (18:16) u prvom kolu Evropskog prvenstva.
Utakmicu između Španije i Srbije u bazenu beogradske Arene obeležilo je problematično suđenje Slovenca Borisa Margete i Grka Jorgosa Stavridisa i isključenje Dušana Mandića.
Naime, srpski vaterpolista Dušan Mandić udario je laktom Španca Alvara Granadosa. Bilo je intenziteta u udarcu, mada je i španski vaterpolista zaradio čistu "desetku" za glumu. Gledali su Margeta i Stavridis nekoliko puta snimak i na kraju odlučili da isključe Dušana Mandića zbog "brutalitija", a Srbiju sa četiri minuta kaznom igrača manje.
Mediji iz Hrvatske potrudili su se da sa svoje strane analiziraju sporni momenat sa utakmice Srbije i Španije. Fakat je da je udarac postojao, ali... U susedstvu nisu štedeli Mandića i Srbiju. Što se dalo i očekivati...
- Lakat u glavu pa čuđenje. Pogledajte težak faul srpskog igrača, zaradio je suspenziju - naslove je tabloida "24 sata".
- Srpska legenda izvela "brutality". Pogledajte udarac za dve utakmice kazne - naslov je portala "Index".
- Zgražanje u Beogradu! Težak udarac za Srbiju nakon velikog trijumfa! Prva zvezda reprezentacije zaradila dve utakmice suspenzije! Dušan Mandić suspendovan zbog očitog udarca laktom - piše "Jutarnji list".
- Srbi u šoku se pitaju! Je li ovo najgore pravilo u istoriji sporta - pita se "T portal".
- Drama u Areni! Srbi se provukli protiv svetskih prvaka i sada će u Beogradu biti još bolja atmosfera - naslov je "Večernjeg lista".
Vaterpolo reprezentacije Srbije i Hrvatske nalaze se u različitim delovima kostura na Evropskom prvenstvu. Duel ove dve selekcije moguć je tek u polufinalu, ili finalu.