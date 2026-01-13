Slušaj vest

Maksu Ferštapenu nedostajalo je malo da i prošle godine osvoji titulu u Formuli 1, petu zaredom.

Njegov trijumfalni niz prekinuo je Lando Noris u Meklarenu, koji je na kraju bio prvi sa svega dva boda više od Holanđanina, iako je na polovini sezone razlika bića veća od 100 poena.

Šarl Lekler i Maks Ferštapen na trci Formule 1 Foto: Gerardo Vieyra/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo Lekler može

Nekadašnji inženjer Ferarija Džok Klir, koji je krajem 2025. godine napustio italijanski Formula 1 tima, samtra da je Šarl Lekler jedini vozač koji je sposoban da izazove Maksa Ferštapena, ukoliko bi obojica imali približno jednake bolide.

Džok Klir je u Ferariju obavljao ulogu Leklerovog trenera, a dao je i svoje gledište o izdanjima Luisa Hamiltona prošle sezone.

- Želeo bih da podsetim ljude da je Mihaelu Šumaheru bilo potrebno pet godina da bi osvojio nešto sa Ferarijem. Takve stvari se ne događaju preko noći - rekao je Klir.

Malo se zna o Maksu

Zatim je podelio svoje mišljenje o trenutnom stanju u Formuli 1.

- Ne znam ništa o Maksu Ferštapenu i to je na neki način pomalo frustrirajuće, jer spolja on deluje zaista kao veliki talenat. Ako pokušate izračunati razlog zašto je toliko brži od ostalih vozača Red bula i Rejsing bulsa, kao spoljni promatrač ne mogu da zatvorim krug, jednostavno se nešto ne slaže. Ne mogu da izbegnem zaključak da je Maks zaista poseban. Ono što je napravio krajem 2025. bilo je jednostavno neverovatno. To je nivo koji bi svi ostali sada trebalo da teže.

Novi svetski šampion i čovek koji je zaustavio Ferštapenov niz od četiri titule, Lando Noris, nije taj nivo.

- Ne mislim da umanjujem Landa Norisa kad ovo kažem. Mislim da je Lando verovatno svestan da još ima mnogo toga da da, te da će sledeće godine biti jači vozač, s tim da će imati broj jedan na svom bolidu. Ali još mora da raste pre nego što dosegne Maksov nivo.

Šarl Lekler i Maks Ferštapen na Velikoj nagradi SAD 2025 Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Noris i Pjastri moraju još da uče

Prema Džoku Kliru, samo jedan vozač na gridu može da baci rukavicu u lice stvarnom kralju Formule 1.

- Šarl Lekler može da postane svetski prvak. Ako pogledamo ovu godinu, i bez uvrede za momke iz Meklarena, mislim da je Lekler jedini vozač koji trenutno može da se nosi sa Ferštapenom. Možda zvuči nepravedno prema Landu Norisu i Oskaru Pjastriju, koji se bore na tom niovu. Ali kad bih imao dva identična bolida i jedan bi bio Maksov, a pitali bi me koga bih želeo u drugom... Dokušam da pobedim Maksa, izabrao bih Šarla Leklera - zaključio je Klir.

Testiranja za novu sezonu u Formuli 1 počinju krajem januara u Barseloni, a onda i u Bahreinu, a tako će biti i celi februar. Prva trka po rasporedu u novoj sezoni 2026. godine biće na programu 8. marta u Australiji.