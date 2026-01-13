U narednom kolu, Hrvatska će igrati protiv Grčke, a Gruzija protiv Slovenije.
Ostali sportovi
DEMOLIRANJE! Vaterpolisti Hrvatske ubedljivo pobedili Gruziju na EP u Beogradu
Slušaj vest
Vaterpolisti Hrvatske pobedili su danas selekciju Gruzije 18:7 (3:2, 4:0, 5:2, 6:3), u drugom kolu Grupe B Evropskog prvenstva u Beogradu.
Hrvatsku su do pobede predvodili Konstantin Harkov sa četiri i Luka Bukić sa tri pogotka.
Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
Vidi galeriju
Najefikasniji god Gruzije bili su Nika Šušiašvili i Valiko Dadvani sa po dva gola.
Hrvatska je prva u grupi sa šest bodova, a Gruzija je na poslednjem, četvrtom mestu bez osvojenog boda.
Reaguj
Komentariši