Vaterpolisti Hrvatske pobedili su danas selekciju Gruzije 18:7 (3:2, 4:0, 5:2, 6:3), u drugom kolu Grupe B Evropskog prvenstva u Beogradu.

Hrvatsku su do pobede predvodili Konstantin Harkov sa četiri i Luka Bukić sa tri pogotka.

Holandija - Srbija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Najefikasniji god Gruzije bili su Nika Šušiašvili i Valiko Dadvani sa po dva gola.

Hrvatska je prva u grupi sa šest bodova, a Gruzija je na poslednjem, četvrtom mestu bez osvojenog boda.

