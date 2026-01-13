Vaterpolisti Grčke savladali su Sloveniju rezultatom 23:8 u 2. kolu grupe B Evropskog prvenstva u Beogradu.
GRCI POTOPILI SLOVENCE: Heleni ubedljivi na Evropskom prvenstvu u Beogradu
Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog momenta, a razlika u klasi je velika i bila primetna od samog početka susreta.
Srbija - Španija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Prednost Grčke je konstantno rasla i na kraju stigla do maksimalnih +15.
Grčka je upisala i drugu pobedu i u trećem kolu će protiv, takođe maksimalne, Hrvatske igrati za prvo mesto.
Slovenci će protiv Gruzije igrati za treće mesto i prolaz u drugu fazu.
