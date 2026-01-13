OVAKO SU HRVATSKI VATERPOLISTI DOČEKANI U BEOGRADU! Snimak iz srpske prestonice obišao ceo svet! Gledate li ovo? (VIDEO)
Vaterpolisti Hrvatske ukrstili su koplja sa Gruzijom na Evropskom prvenstvu u vaterpolo koje se održava u Beogradu.
Hrvatsi su bili bolje od Slovenije rezultatom 20:4 u prvom kolu, dok je potom Hrvatska savladala i Gruziju sa 18:7, međutim, tema je bio i doček srpskih navijača u srcu Beograda - gde nije bilo nijednog zvižduka!
Glavna tema ova dva dana u regionu je i doček hrvatskih vaterpolista od strane srpskih navijača, odnosno aplauzi i reakcije posle intoniranja himnje "Lijepa naša".
