Vaterpolisti Hrvatske ukrstili su koplja sa Gruzijom na Evropskom prvenstvu u vaterpolo koje se održava u Beogradu.

Hrvatsi su bili bolje od Slovenije rezultatom 20:4 u prvom kolu, dok je potom Hrvatska savladala i Gruziju sa 18:7, međutim, tema je bio i doček srpskih navijača u srcu Beograda - gde nije bilo nijednog zvižduka!

Vaterpolo reprezentacija Srbije na meču protiv Južne Afrike Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Glavna tema ova dva dana u regionu je i doček hrvatskih vaterpolista od strane srpskih navijača, odnosno aplauzi i reakcije posle intoniranja himnje "Lijepa naša".

