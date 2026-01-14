Slušaj vest

Vaterpolo reprezentacija Srbije ukrstiće koplja sa Izraelom u meču trećeg kola grupe "C" na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu.

Pobeda bi bila važna za nastavak takmičenja u novoformiranoj grupi.

Vaterpolo reprezentacija Srbije na meču protiv Južne Afrike Foto: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Trijumf bi trebalo da donese neophodno samopouzdanje u poslednjem meču prvog dela Evropskog prvenstva.

Utakmicu između Srbije i Izraela možete gledati na RTS1.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteEvroligaEVROLIGA ODREDILA SUDIJSKU TROJKU! Evo ko će deliti pravdu na utakmici Partizana i Olimpijakosa!
Sterling Braun Dvejn Vašingon
Ostali sportoviOVAKO SU HRVATSKI VATERPOLISTI DOČEKANI U BEOGRADU! Snimak iz srpske prestonice obišao ceo svet! Gledate li ovo? (VIDEO)
Vaterpolisti Hrvatske
EvroligaMILUTINOV SA SAIGRAČIMA STIGAO NA MEGDAN PARTIZANU! Košarkaši Olimpijakosa doputovali u Beograd, pogledajte snimke sa aerodroma! VIDEO
Screenshot 2026-01-13 184247.jpg
EvroligaKAKO JE MOGUĆE DA JE PARTIZAN POSLEDNJI NA TABELI? Barcokas oprezan pred meč sa posrnulim crno-belima...
zvezdaolympiacos109484.jpg

BONUS VIDEO:

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir