DELFINI JURE I TREĆU POBEDU NA EP U BEOGRADU! Evo gde možete gledati meč Srbije i Izraela!
Vaterpolo reprezentacija Srbije ukrstiće koplja sa Izraelom u meču trećeg kola grupe "C" na Evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu.
Pobeda bi bila važna za nastavak takmičenja u novoformiranoj grupi.
Trijumf bi trebalo da donese neophodno samopouzdanje u poslednjem meču prvog dela Evropskog prvenstva.
Utakmicu između Srbije i Izraela možete gledati na RTS1.
