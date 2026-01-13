AZURI GAZE PO PLANU: Vaterpolisti Italije pobedili Slovačku na EP u Beogradu
Najefikasniji kod reprezentacije Italije bio je ;Edoardo di Soma sa četiri gola, dok su Filipo Ferero, Lorenco Bruni i Frančesko Kondemi postigli po tri pogotka.
Kod selekcije Slovačke najefikasniji bio je Samuel Balaž sa tri gola, dok su su ;Lukaš Durik i Maroš Tkač postigli po dva pogotka.
Reprezentacija Italije je prva na tabeli Grupe D sa šest bodova, dok Slovačka zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.
Selekcija Italije će u poslednjem, trećem kolu prve faze igrati protiv reprezentacije Rumunije, dok Slovačku očekuje duel sa Turskom.
