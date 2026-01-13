Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Italije bio je ;Edoardo di Soma sa četiri gola, dok su Filipo Ferero, Lorenco Bruni i Frančesko Kondemi postigli po tri pogotka.

Vaterpolo reprezentacija Srbije protiv Japana na SP 2025 Foto: Slobodan Sandić

Kod selekcije Slovačke najefikasniji bio je Samuel Balaž sa tri gola, dok su su ;Lukaš Durik i Maroš Tkač postigli po dva pogotka.

Reprezentacija Italije je prva na tabeli Grupe D sa šest bodova, dok Slovačka zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Selekcija Italije će u poslednjem, trećem kolu prve faze igrati protiv reprezentacije Rumunije, dok Slovačku očekuje duel sa Turskom.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Ne propustiteOstali sportoviGRCI POTOPILI SLOVENCE: Heleni ubedljivi na Evropskom prvenstvu u Beogradu
profimedia-1065761496.jpg
Ostali sportoviHRVATI PROZIVAJU SRBE ZBOG DUŠANA MANDIĆA: Lakat u glavu, pa čuđenje! Provukli su se! Legenda izvela "brutaliti"...
Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu
Ostali sportoviO GESTU DUŠANA MANDIĆA PREMA NJEGOVIM ZAPOSLENIMA BRUJE SRBIJA I CRNA GORA: Vaterpolista pokazao kakva je ljudina - potez vredan divljenja
mandic 17.jpg
Ostali sportoviSUSPENDOVAN DUŠAN MANDIĆ! Stigle KATASTROFALNE vesti: Određena bolna kazna najboljem igraču Srbije, ovo NIKAKO NIJE DOBRO!
Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir