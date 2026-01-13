Slušaj vest

Američka skijašica Mikaela Šifrin pobedila je večeras u slalomu, trci Svetskog kupa voženoj u austrijskom Flahauu.

Američka skijašica na snegu. Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, PONTUS LUNDAHL / AFP / Profimedia, AP Alessandro Trovati

Šifrin je pobedila sa rezultatom od 1:50,52 minuta.

Drugo mesto zauzela je Amerikanka Paula Molcan sa 0,41 sekundom zaostatka, dok je treća bila Austrijanka Katarina Trupe sa 0,65 sekundi zaostatka.

Šifrin je prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 923 boda, 170 više od drugoplasirane Kamile Rast iz Švajcarske.

Šifrin je liderka i u plasmanu slaloma sa 680 bodova, 268 više od drugoplasirane Rast.

Takmičenje u Svetskom kupu nastavlja se u subotu, kad je na programu spust u italijanskom Tarviziju.

Ne propustiteOstali sportoviAMERIKANKI NIKO NIŠTA NE MOŽE: Šifrin slavljem u Zemeringu nastavila pobednički niz u slalomu
profimedia0761794936.jpg
Ostali sportoviPOTPUNA DOMINACIJA AMERIKANKE: Ubedljiva pobeda Šifrin u slalomskoj trci u Koper Mauntinu
profimedia0761794936.jpg
Ostali sportoviMIKAELA NASTAVLJA DA DOMINIRA: Šifrin pobedila u Leviju i dobila devetog irvasa na poklon
Mikaela Šifrin
KošarkaJEDNA OD NAJLEPŠIH SPORTISKINJA SVETA GLEDALA JOKIĆA IZ PRVOG REDA! Čim spiker izgovorio njeno navijači su pali u trans! Svi su pratili njene reakcije!
profimedia-0997994666.jpg

Košarkaši Olimpijakosa stigli u Beograd Izvor: Kurir