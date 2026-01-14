Slušaj vest

Leskovac ponovo ima razlog za ponos! Mladi rukometaš Aleksa Mitrović (18), član RK Dubočica 54, ušao je u završnicu izbora za najboljeg mladog igrača Arkus lige, čime je još jednom potvrdio da se pred njim nalazi blistava sportska budućnost.

Reč je o momku koji je tokom cele sezone skretao pažnju sigurnim igrama, borbenošću i zrelošću koja daleko prevazilazi njegove godine. Njegovi potezi na terenu nisu ostali nezapaženi, ni kod publike, ni kod stručnjaka, ali ni kod klubova van granica Srbije.

U prvom krugu glasanja prikupljeno je više od 10.000 glasova, a Aleksa se našao među najboljima u kategoriji mladih igrača, rame uz rame sa najtalentovanijim rukometašima Arkus lige. Sada sledi finalna faza, u kojoj, publika odlučuje!

Rukometaš Aleksa Mitrović
Aleksa Mitrović Foto: Printskrin

Aleksa je primer mladog sportiste kakvog Leskovac odavno nije imao. Uspesima na parketu pridružuje i uspehe van njega, učenik je četvrtog razreda prirodno-matematičkog smera Gimnazije u Leskovcu, što jasno govori o disciplini, radu i posvećenosti koje svakodnevno ulaže.

Inače, Aleksa je već na radaru inostranih klubova, što dodatno potvrđuje da se radi o izuzetnom talentu, čije vreme tek dolazi.

Glasanje je u toku, a podršku najboljem možete dati putem zvanične platforme Rukometnog žurnala klikom OVDE.

Ne propustiteOstali sportoviPELISTER IMA NOVOG TRENERA! Ekipu iz Bitolje preuzeo nekadašnji reprezentativac
Stevče Alušovski
Ostali sportoviRUKOMETAŠI BRUSILI FORMU PRED ODLAZAK NA KONTINENTALNI ŠAMPIONAT: Srbija i Poljska odigrale nerešeno u pripremnom meču
Naslovna_LAT_SRB_0525.jpg
Ostali sportoviEHF POVUKAO NOMINACIJU: Makedonski sudijski par za Euro manipulisao testovima?!
european-handball-federation-logo.jpg
Ostali sportoviBOGATE NAGRADE KAO DODATNI MOTIV: Rukometašima S. Makedonije po dva miliona denara za svaku pobedu na Evropskom prvenstvu
profimedia0585703820.jpg

Novak Đoković čestita Božić Izvor: Instagram/djokernole