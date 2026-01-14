Slušaj vest

Leskovac ponovo ima razlog za ponos! Mladi rukometaš Aleksa Mitrović (18), član RK Dubočica 54, ušao je u završnicu izbora za najboljeg mladog igrača Arkus lige, čime je još jednom potvrdio da se pred njim nalazi blistava sportska budućnost.

Reč je o momku koji je tokom cele sezone skretao pažnju sigurnim igrama, borbenošću i zrelošću koja daleko prevazilazi njegove godine. Njegovi potezi na terenu nisu ostali nezapaženi, ni kod publike, ni kod stručnjaka, ali ni kod klubova van granica Srbije.

U prvom krugu glasanja prikupljeno je više od 10.000 glasova, a Aleksa se našao među najboljima u kategoriji mladih igrača, rame uz rame sa najtalentovanijim rukometašima Arkus lige. Sada sledi finalna faza, u kojoj, publika odlučuje!

Aleksa Mitrović Foto: Printskrin

Aleksa je primer mladog sportiste kakvog Leskovac odavno nije imao. Uspesima na parketu pridružuje i uspehe van njega, učenik je četvrtog razreda prirodno-matematičkog smera Gimnazije u Leskovcu, što jasno govori o disciplini, radu i posvećenosti koje svakodnevno ulaže.

Inače, Aleksa je već na radaru inostranih klubova, što dodatno potvrđuje da se radi o izuzetnom talentu, čije vreme tek dolazi.

Glasanje je u toku, a podršku najboljem možete dati putem zvanične platforme Rukometnog žurnala klikom OVDE.