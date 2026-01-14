Milan Glušac na utakmici Srbije i Holandije na EP 2026.

Srpska vaterpolo reprezentacija napravila je čudo u grupnoj fazi Evropskog prvenstva, pošto je savladala svetskog šampiona Španiju rezultatom 12:11.

Na golu Srbije briljirao je Milan Glušac, mladi 23-ogodišnji golman ekipe Novi Beograd, koji je bi bedem za španske vaterpoliste.

Milan Glušac na utakmici između Srbije i Holandije na EP u Beogradu 2026.

Uz rame velikanima srpskog vaterpola

Blistao je Milan Glušac u meču protiv Holandije, kada je bio "iks faktor" za preokret i posle u seriji peteraca. A, onda sjajnu formu potvrdio je u duelu Srbije i Španije. U senku je bacio olimpijskog šampiona iz Pariza 2024. Radoslava Filipovića koji je započeo turnir na Evropskom šampionatu u Beogradu.

Navijači su bili oduševljeni onim što su videli, pravu "srpsku vaterpolo hobotnicu" u bazenu, momka koji je naslednik takvih golmana divova ovog sporta kao što su - Milan Gale Muškatirović, Milorad Krivokapić, Aleksandar Šoštar, Denis Šefik, Slobodan Soro, Branislav Mitrović, Gojko Pijetlović...

Razvojni put

Srpska javnost pitala se ko je Milan Glušac? Dosad manje poznat u medijima, a time i u narodu. Milan Glušac već dve godine brani za Novi Beograd. Ima 23 godine i jedan je od najtalentovanijih srpskih vaterpolo golmana, uz godinu dana starijeg Vladimira Mišovića.

Plivanjem i vaterpolom Milan Glušac počeo je da se bavi još u detinjstvu, prvo kroz školicu plivanja, a onda i vaterpolo školu Partizana. Tokom razvoja posebno su mu pomogli treneri golmana Nikola Radojčić i kasnije Aleksandar Šoštar, koji je uticao na njegov prelazak u Novi Beograd.

Briljirao u Ligi šampiona

Milan Glušac prvi je golman Novog Beograda i sve više potvrđuje ulogu lidera u timu. Odlično brani u Regionalnoj ligi i Ligi šampiona. Bio je junak u pobedi Novog Beograda nad Barselonetom u Ligi šampiona, odbranivši penal u seriji, čime je omogućio plasman u finale elitnog evropskog takmičenja svom klubu. Takođe briljirao je u mečevima protiv jakih rivala, protiv Olimpijakosa, sa velikim brojem odbrana.

U slobodno vreme Milan Glušac voli da putuje, deluje da mu je fudbal jedan od omiljenih sportova. Uživa u prirodi, tokom leta je na raftingu na Drini i Tari.

Milan Glušac golman vaterpolo reprezentacije Srbije na EP u Beogradu 2026.

Čast je braniti Srbiju

Što se tiče stila igre i reputacije, Milan Glušac važi za tehnički dobrog i pouzdanog golmana, koji je sposoban da pravi velike odbrane u važnim momentima. Pošto je mlad, još razvija vlastiti identitet i iskustvo, ali stručnjaci vide veliki potencijal za budućnost u srpskoj reprezentaciji.

- Meni je čast i zadovoljstvo što sam sa ovim momcima i kao što sam rekao u najavi. Ovo je samo jedan deo ka našem cilju, a to je finale - rekao je Milan Glušac posle pobede nad Španijom.