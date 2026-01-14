Slušaj vest

Mađarsku su do pobede predvodili Adam Nađi, Vince Vigvari, Benedek Batizi i Vendel Vigvari sa po tri gola.

Najefikasniji kod Malte bio je Liam Galea sa dva pogotka.

Mađarska je grupnu fazu završila kao prva u grupi sa sve tri pobede, a Malta je četvrta sa sva tri poraza.

(Beta)

