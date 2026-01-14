Vaterpolisti Mađarske pobedili su selekciju Malte 21:6 (4:1, 7:3, 5:2, 5:0), u poslednjem, trećem kolu Grupe A Evropskog prvenstva.
Ostali sportovi
MAĐARI SILNI U BEOGRADU: Malta razbijena na Evropskom prvenstvu
Slušaj vest
Mađarsku su do pobede predvodili Adam Nađi, Vince Vigvari, Benedek Batizi i Vendel Vigvari sa po tri gola.
Najefikasniji kod Malte bio je Liam Galea sa dva pogotka.
Mađarska je grupnu fazu završila kao prva u grupi sa sve tri pobede, a Malta je četvrta sa sva tri poraza.
(Beta)
Reaguj
Komentariši