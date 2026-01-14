Slušaj vest

Vaterpolisti Crne Gore savladali su Francusku na Evropskom prvenstvu u Beogradu rezultatom 13:12 (3:3, 7:3, 2:2, 1:4).

Crnu Goru je do pobede vodio Balša Vučković sa pet golova, dok su Dušan Matković i Vasilije Radović postigli po dva pogotka.

U selekciji Francuske bolji od ostalih je bio Loris Kanova sa pet golova.

Crna Gora je vodila tokom celog meča, ali je lošom poslednjom četvrtinom umalo prosula četiri gola prednosti.

Nakon ove utakmice poznat je konačan poredak u grupi A. Prva je Mađarska sa maksimalnim devet bodova. Drugoplasirana Crna Gora osvojila je šest, Francuska tri, a poslednja Malta je bez bodova i eliminisana je sa EP.

Ovaj meč bio je važan i reprezentaciji Srbije koja se sa oba ova rivala, uz Mađarsku, ukršta u narednoj fazi.

Za Delfine je dobro što je Crna Gora trijumfovala jer to znači da će najbolji igrač Srbije Dušan Mandić uz meč protiv potpunog autsajdera Izraela, propustiti još samo meč protiv Francuske koja je objektivno najslabija od sve tri reprezentacije i koje bi Delfini i bez Mandića trebalo da savladaju.

Podsetimo Mandić je zbog tzv. brutalitija na meču protiv Španije isključen bez prava zamene i automatski je dobio dva meča suspenzije.

Dakle Srbija se u drugoj fazi najpre sastaje sa Francuskom, potom Mađarskom i na kraju Crnom Gorom.

Najbolje dve ekipe iz noformirane grupe od šest timova plasiraće se u polufinale.

