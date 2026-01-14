SRBIJA - IZRAEL 0:0
Ostali sportovi
SRBIJA - IZRAEL: Delfini igraju za "overu" prvog mesta
Vaterpolisti Srbije utakmicom protiv Izraela zatvaraju prvi krug takmičenja na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Uživo
20:27
Slaba poseta
Izrael nije atraktivan protivnik kao Španija, pa ne treba da čude prazne tribine u "Areni".
16:47
Delfini apsolutni favoriti
Izabranici selektora Uroša Stevanovića su do sada zabeležili dve pobede na turniru i protiv Izraela će biti apsolutni favoriti.
Na tom meču će biti lišeni usluga Dušana Mandića koji je suspendovan na dve utakmice zbog „brutalitija“ protiv Španije kada je zbog udarca Alvara Granadosa dobio direktan crveni karton.
Ipak i bez njega bi „delfini“ trebali da pronađu put do lake pobede.
Reaguj
Komentariši