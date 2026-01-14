„Bazične pripreme sprovodimo na Divčibarama gde ćemo boraviti sve do 31. januara“, počeo je priču Trajković i potom dodao:

„Akcenat u radu je na sticanju snage i kondicije, ali svakako ne zapostavljamo ni rvačke treninge na strunjači. Moram da naglasim da imamo zaista vrhunske uslove i na tome smo veoma zahvalni rukovodstvu Rvačkog saveza Srbije, koji je nam je sve to omogućio. Iako ima dosta snega, sve staze za trčanje su utabane, a na raspolaganju imamo čak tri borilišta, teretanu i sve što nam je potrebno za vrhunski rad. Ono što posebno raduje je činjenica da je radna etika kod svih naših rvača na izuzetno visokom nivou, a nema ni povreda ni prehlada tako da se nadam da ćemo uspeti da uradimo sve ono što smo zacrtali“, konstatovao je Trajković.

U nacionalni tim ponovo su se vratili iskusni takmičari Viktor Nemeš i Mihail Kadžaja:

„Posle godinu i po dana pauze ponovo su u reprezentaciji. U razgovorima koje smo obavili iskazali su veliku želju da se nađu u reprezentaciji. To su naši pekaljeni borci, dobili su šansu i verujem da će je iskoristiti na najbolji mogući način“.

Trajković je potom predstavio detaljan plan priprema:

„Nakon bazičnih priprema predstoji nam učešće na prvom renking turniru u Zagrebu. Još ne znamo ko će na tom turniru nastupiti, a odluka će zavisiti od mnogo faktora. Sa treninzima potom nastavljamo u Poreču gde ćemo boraviti dve nedelje. Evropska elita biće na tom trening kampu u Hrvatskoj, preko 300 vrhunskih rvača što će nam obezbediti izuzetno kvalitetan sparing. Sledi nam par dana boravka i treninga u Zrenjaninu, a onda i učešće na drugom renking turniru u Tirani. I za taj turnir još je isuviše rano reći ko će nas predstavljati, a mnogo toga zavisiće od rezultata sa turnira u Zagrebu kao i kvaliteta rada i prikazane forme na trening kampu u Poreču“, objasnio je Trajković.

Srpski rvači grčko-rimskim prošle godine osvojili su srebro (Georgi Tibilov) i bronzu (Aleksandar Komarov) na Evropskom prvenstvu, dok se Komarov na Šampionatu sveta okitio zlatnom medaljom. Odličja na planetarnom prvenstvu za malo su izmakla Tibilovu i Sebastijanu Nađu, a obojica su osvojila peta mesta.

„Evropsko prvenstvo ove godine održava se krajem aprila u Albaniji. Želja nam je da na svakom velikom takmičenju osvojimo barem jedno odličje i od tog cilja nećemo odstupati ni u 2026. godini. Ipak, ono što je naš strateški cilj je medalja na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine i tome je sve podređeno. Upravo iz tog razloga malo ćemo taktizirati i na neki način pokušati da sačuvamo naše najbolje takmičare Komarova i Tibilova. Komarov je prošle godine odradio sve turnire, ali zato će ove godine na nekima pauzirati, jer napori su zaista ogormni, a rvači nisu robiti. I oni imaju vek trajanja tako da ćemo planski učiniti sve da svoj zenit dostignu upravo u olimpijskoj godini“, zakljčio je Trajković.

