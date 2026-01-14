Slušaj vest

Vaterpolisti Španije savladali su Holandiju rezultatom 14:7 u meču 3. kola grupe C Evropskog prvenstva u Beogradu.

Španija je tako nakon dramatičnog poraza od Srbije savladale neugodne "lale" koje su pošteno namučile Delfine u prvom kolu.

Aktuelni šampioni sveta i Evrope su naučili na greškama Srbije iz prvog kola i nisu dozvolili iznenađenje popularnim "lalama".

Istina, "furija" nakon poraza od Srbije nije ni smela da dozvoli sebi kiks, te je od samog starta igrala vrlo disciplinovano i odgovorno.

Srbija bi trebalo da overi prvo mesto pobedom protiv Izraela i zauzme mesto ispred velikog rivala pred ulazak u drugu fazu u kojoj će se ukrstiti sa Mađarskom, Crnom Gorom i Francuskom.

