Vaterpolisti Srbije pobedom nad Izraelom trijumfalno su okončali takmičenje u grupi A na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Poznat je sastav nove grupe u kojoj će biti i Srbija.

Još pre poslednjeg kola grupe A znalo se da u narednu fazu prolaze selekcije Mađarske, Crne Gore i Francuske, a sada se zna i kojim redom i uz koliko prenetih bodova ti timovi nastavljaju takmičenje. Mađari su preneli maksimalnih šest bodova, Crnogorci nose tri boda u drugu fazu, a Francuska je autsajder u nastavku takmičenja jer nema bodova.

Sa druge strane, Srbija prenosi pet bodova iz svoje grupe, Španija je druga sa tri boda, dok će Holanđani poneti jedan bod u nastavak takmičenja. Osvojili su ga remijem, a zatim porazom na penale od reprezentacije Srbije.

To znači da pred početak takmičenja u drugoj fazi Evropskog prvenstva tabela izgleda ovako:

Mađarska - 6 bodova

Srbija - 5 bodova

Španija - 3 boda

Crna Gora - 3 boda

Holandija - 1 bod

Francuska - bez bodova



Kakav je raspored Srbije u drugoj fazi

Dakle Srbija se u drugoj fazi najpre sastaje sa Francuskom, potom Mađarskom i na kraju Crnom Gorom. Mečevi su na programu u petak, nedelju i utorak od 20.30 časova.

Najbolje dve ekipe iz noformirane grupe od šest timova plasiraće se u polufinale.

Za Delfine je bitno što prvi meč igraju sa Francuskom najslabijom reprezentacijom od tri rivala gde će drugi meč suspenzije odraditi Dušan Mandić.

