OVAKO IZGLEDA PUT SRBIJE DO MEDALJE: Vaterpolisti dobili novu grupu na Evropskom prvenstvu - slede mečevi odluke!
Vaterpolisti Srbije pobedom nad Izraelom trijumfalno su okončali takmičenje u grupi A na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Poznat je sastav nove grupe u kojoj će biti i Srbija.
Još pre poslednjeg kola grupe A znalo se da u narednu fazu prolaze selekcije Mađarske, Crne Gore i Francuske, a sada se zna i kojim redom i uz koliko prenetih bodova ti timovi nastavljaju takmičenje. Mađari su preneli maksimalnih šest bodova, Crnogorci nose tri boda u drugu fazu, a Francuska je autsajder u nastavku takmičenja jer nema bodova.
Sa druge strane, Srbija prenosi pet bodova iz svoje grupe, Španija je druga sa tri boda, dok će Holanđani poneti jedan bod u nastavak takmičenja. Osvojili su ga remijem, a zatim porazom na penale od reprezentacije Srbije.
To znači da pred početak takmičenja u drugoj fazi Evropskog prvenstva tabela izgleda ovako:
Mađarska - 6 bodova
Srbija - 5 bodova
Španija - 3 boda
Crna Gora - 3 boda
Holandija - 1 bod
Francuska - bez bodova
Kakav je raspored Srbije u drugoj fazi
Dakle Srbija se u drugoj fazi najpre sastaje sa Francuskom, potom Mađarskom i na kraju Crnom Gorom. Mečevi su na programu u petak, nedelju i utorak od 20.30 časova.
Najbolje dve ekipe iz noformirane grupe od šest timova plasiraće se u polufinale.
Za Delfine je bitno što prvi meč igraju sa Francuskom najslabijom reprezentacijom od tri rivala gde će drugi meč suspenzije odraditi Dušan Mandić.
