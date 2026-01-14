Odbojkašice Železničara iz Lajkovca poražene su večeras u Milanu od ekipe Vero Voleja sa 0:3, po setovima, 16:25, 16:25, 27:29, u utakmici četvrtog kola Grupe C Lige šampiona.
LIGA ŠAMPIONA: Odbojkašice Železničara poražene u Milanu od Vero Voleja
Jedina sa dvocifrenim učinkom u redovima šampiona Srbije bila je Milica Živanović sa 10 poena.
Bolje od ostalih u italijanskoj ekipi bile su Vita Akimova i Elena Pijetrini sa po 14 poena.
Vero Volej na prvom mestu Grupe C ima 10 bodova, Ezačibaši uz utakmicu manje ima devet bodova, Olimpijakos posle tri utakmice ima pet bodova, a Železničar je poslednji bez bodova.
Železničar u narednom kolu 28. januara dočekuje Ezačibaši iz Istanbula, dok Vero Volej gostuje Olimpijakosu.
(Beta)
