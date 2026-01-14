Slušaj vest

Jedina sa dvocifrenim učinkom u redovima šampiona Srbije bila je Milica Živanović sa 10 poena.

Bolje od ostalih u italijanskoj ekipi bile su Vita Akimova i Elena Pijetrini sa po 14 poena.

Vero Volej na prvom mestu Grupe C ima 10 bodova, Ezačibaši uz utakmicu manje ima devet bodova, Olimpijakos posle tri utakmice ima pet bodova, a Železničar je poslednji bez bodova.

Železničar u narednom kolu 28. januara dočekuje Ezačibaši iz Istanbula, dok Vero Volej gostuje Olimpijakosu.

(Beta)

