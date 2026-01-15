Slušaj vest

Rukometaši Srbije u četvrtak od 18 časova igraju prvi meč na Evropskom prvenstvu i to protiv selekcije Španije.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na RTS 1 i Arena sport Premium 3.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteOstali sportoviRUKOMETAŠI BRUSILI FORMU PRED ODLAZAK NA KONTINENTALNI ŠAMPIONAT: Srbija i Poljska odigrale nerešeno u pripremnom meču
Naslovna_LAT_SRB_0525.jpg
FudbalBILA, NE PONOVILA SE - ANALIZA: Najgora godina srpskog sporta - kako i zašto smo ostali bez ijedne medalje u kolektivnim sportovima?
Svetislav Pešić posle meča Srbija - Finska na Eurobasketu 2025
Ostali sportoviNOKAUTIRAO SAIGRAČA HRVATA I POSLAO GA NA OPERACIJU! Dobio otkaz u Zagrebu posle tuče i skandala, a sada doživeo ozbiljan maler koji će uzdrmati Srbiju!
Miloš Kos
Ostali sportoviKATASTROFA ZA SRBIJU: Žestok udarac pred Evropsko prvenstvo - jedan od najboljih propušta takmičenje zbog povrede!
Miloš Kos rukometna reprezentacija Srbije

 BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir