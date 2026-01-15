Rukometaši Srbije otvaraju Evropsko prvenstvo susretom sa Španijom, a evo gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
RUKOMETAŠI SRBIJE IGRAJU PROTIV ŠPANIJE: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
Rukometaši Srbije u četvrtak od 18 časova igraju prvi meč na Evropskom prvenstvu i to protiv selekcije Španije.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na RTS 1 i Arena sport Premium 3.
