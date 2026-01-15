Slušaj vest

Danas počinje Evropsko prvenstvo u rukometu, a Srbija kreće u pakleni izazov u danskom Herningu.

"Orlovi" su smešteni u grupu s Nemačkom, Španijom i Austrijom, i odmah pred sebe stavljaju zahtevnu misiju - izboriti plasman dalje i nadmudriti jednu od evropskih velesila.

Žreb nije bio naklonjen našim rukometašima. Nemačka, aktuelni srebrni s prošlog Evropskog prvenstva, i Španija, koja je tada osvojila bronzu, predstavljaju baš teške prepreke. Sistem takmičenja dodatno otežava situaciju jer treći i četvrti tim iz grupe neće imati priliku da se domognu naredne faze, što znači da svaka utakmica protiv favorita ima ogroman značaj.

Da bi prošla dalje, Srbija mora da napravi senzaciju protiv jednog od giganta, ali i da ozbiljno shvati duel sa Austrijom, koja je autsajder, ali opasan protivnik ukoliko se potceni.

Prvi i možda najvažniji test čeka nas već danas, a to je utakmica sa Španijom. Nada dolazi iz nedavnog poraza Španaca od Portugala, tima koji je u poslednje vreme pokazao veliki napredak. Na papiru Srbija može da se meri sa Špancima, a dodatni optimizam donosi i selektor našeg tima Španac Raul Gonzales, koji poznaje igru Pirinejaca bolje od većine. Njegova stručnost mogla bi biti ključ u pripremi za otvorenje šampionata.

Španci su tokom priprema savladali Slovačku i Tunis, dok je naš tim imao teže duele, pretrpeo je minimalan poraz i odigrao nerešeno protiv Poljske, gde su "orlovi" uspeli da nadoknade tri gola minusa u poslednjem minutu. Takve situacije pokazuju da ekipa poseduje borbeni karakter, koji će biti neophodan u borbi sa evropskim velesilama.

Nemačka je tokom priprema briljirala i u dva poslednja duela lako savladala Hrvatsku, dok je Austrija u tri poslednja meča poražena od Češke, Francuske i Slovenije, ali je u svim utakmicama pružila otpor. Jasno je da nijedna utakmica neće biti laka, a svaka greška se skupo plaća.

Navijaćemo svim srcem za četu Raula Gonzalesa verujući da momci mogu da nas učine ponosnim makar kao što su to nedavno učinile naše rukometašice na Svetskom prvenstvu, kad su bile nadomak četvrtfinala. Svaka pobeda u grupi biće korak bliže senzaciji i nastavku evropske avanture.

Marselić: Španci i Nemci nisu nepobedivi Kapiten Srbije Mijajlo Marselić sa optimizmom čeka početak prvenstva. "Jeste teška grupa, ali po mom mišljenju, Španija i Nemačka nisu nepobedive selekcije. Apsolutno su pobedive. Da igramo s Danskom, ja bih prvi rekao da je rival apsolutni favorit, a ovako šansa postoji. Pobeda u prvoj utakmici će nam dati mnogo impulsa, motiva i snage za sledeće dve. Ako ne pobedimo na premijeri, treba da budemo svesni da i dalje postoji šansa protiv Nemačke i Austrije".

Evropsko prvenstvo

Grupa A, 1. kolo:

Španija - Srbija 18.00

Nemačka - Austrija 20.30

