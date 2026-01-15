Slušaj vest

Naša reprezentacija je pobedila rezultatom 19:9 u trećoj utakmici na Evropskom prvenstvu koje se igra u Beogradu i tako obezbedila plasman u narednu fazu takmičenja sa prvog mesta.

Dušan Mandić je kažnjen zabranom igranja na dve utakmice zbog brutalitija i crvenog kartona na utakmici protiv Španije nakon što je protivničkog igrača tokom jednog duela udario laktom u lice.

Protiv Izraela je naš najbolji vaterpolista odradio prvu utakmicu suspenzije, a njegova supruga Slađa je otkrila odakle je gledao kako njegovi saigrači pobeđuju rivala.

Slađa je objavila fotografiju sa utakmice na kojoj se vidi da je Dušan pronašao svoje mesto u Beogradskoj areni u jednom ograđenom delu.

Propušta i Francusku

Srbija je saznale i sa kim će igrati u nastavku takmičenja. Crna Gora je pobedila Francusku što znači da je Francuska završila grupu na trećem mestu i biće prvi protivnik našeg tima u nastavku.

Utakmica protiv Francuske biće odigrana u petak, a na njoj će Mandić takođe pauzirati.

To znači da će se jedan od najboljih igrača na svetu vratiti onda kada to bude najpotrebnije - za utakmice protiv Mađarske i Crne Gore.



