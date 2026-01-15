PRESEDAN KAKAV SE NE PAMTI! Pomeren meč vaterpolista Srbije na Evropskom prvenstvu: Evo i detalja!
Promenjen je termin utakmice druge faze Evropskog prvenstva između vaterpolista Srbije i Francuske
Umesto u 15.30, utakmica će početi u 20.30 u petak, saopštio je LEN.
Iz krovne organizacije evropskog vaterpola rešili su da izađu u susret navijačima i meč domaće selekcije stave u večernji termin, što je svakako sjajna vest za pristalice naše vaterpolo reprezentacije.
U našem ranijem terminu sastaće se Crna Gora i Španija, dok je od 18 časova na programu meč između Holandije i Mađarske.
Podsetimo, Srbija će u drugoj fazi odmeriti snage sa Francuskom, vicešampionom sveta Mađarskom i Crnom Gorom, koju sa klupe predvodi naš bivši selektor Dejan Savić.
U novoformiranoj E grupi Mađarska je trenutno prva sa šest bodova, Srbija ima pet, Španija i Crna Gora po tri, Holandija jedan, dok je Francuska bez bodova.
Plasman u polufinale izboriće dva najbolje selekcije.