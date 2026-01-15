Slušaj vest

Svetski juniorski prvak u MMA je preminuo nakon što je zadobio povrede nožem.

Muhamedali Saduloev (15) je ubijen u Kulobu u Tadžikistanu nakon incidenta u jednom kafiću.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak masovne tuče i trenutak kada je jedan mladić pao na pod gde je nepomično ležao.

Snimak možete da pogledate ovde uz napomenu da bi sadržaj mogao da bude uznemirujuć.

Saduloev je važio za jednog od najvećih talenata azijskog MMA sporta.

Imao je titulu Svetskog juniorskog prvaka, a bio je i višestruki državni šampion u mlađim kategorijama.

