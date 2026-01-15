Strašna vest o ubistvu mladića je zavila svet sporta u crno.
UŽAS
HOROR! UBIJEN SVETSKI JUNIORSKI PRVAK: Mladi sportista (15) izboden do smrti! Bio je ogroman potencijal i šampion države
Slušaj vest
Svetski juniorski prvak u MMA je preminuo nakon što je zadobio povrede nožem.
Muhamedali Saduloev (15) je ubijen u Kulobu u Tadžikistanu nakon incidenta u jednom kafiću.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak masovne tuče i trenutak kada je jedan mladić pao na pod gde je nepomično ležao.
Snimak možete da pogledate ovde uz napomenu da bi sadržaj mogao da bude uznemirujuć.
Saduloev je važio za jednog od najvećih talenata azijskog MMA sporta.
Imao je titulu Svetskog juniorskog prvaka, a bio je i višestruki državni šampion u mlađim kategorijama.
Reaguj
Komentariši