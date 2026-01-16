Slušaj vest

Beograd je imao tu čast da kruniše neke od najvećih atletičarki u istoriji ovog sporta, ali i da vidi na delu one koje su uspisale u njegovu zlatnu knjigu širom planete.

Miting sa “zlatnim statusom”, jedan od osam na svetu u 2026. iz kalendara Svetske atletike Belgrade Indoor Meetinga biće održan 11. februara 2026. godine u Atletskoj dvorani na Banjici. Srpska prestonica kao i prethodnih 11 godina može da se pohvali i diči činjenicom da će svu raskoš ovog prelepog sporta demonstrirati svetski asovi, među kojima i sprinterka iz Poljske Eva Svoboda.

Sprinteri su sportisti sa eksplozivnom snagom i brzinom, jakim mišićima, vizuelno impresivni sportisti, oni kojima se divimo i koji nas uvek svojim vrhunskim performansom ostave bez daha. Upravo takva je i čuvena poljska atletičarka i sprinterka koja se specijalizovala za kratke sprinteve, Svoboda. Srebrna medalja na Svetskom prvenstvu u dvorani, dvostruka srebrna medalja na Evropskom prvenstvu, zlatna i dvostruka srebrna medalja na Evropskom prvenstvu u dvorani, i zlatna i srebrna medalja na Evropskim igrama su najveći rezultati ove atraktivne sprinterke koja je svoju zemlju predstavljala i dva puta na Olimpijskim igrama 2016. i 2024. godine.

Svoboda drži svetski juniorski rekord od 7,07 sekundi i poljski rekord od 6,98 sekundi na 60 metara.

Prvu seniorsku medalju osvojila je upravo u Beogradu. Evropsko prvenstvo u dvorani 2017. u srpskoj prestonici donelo je Evi srebro na 60 metara sprint kojim je krenula njena izuzetna seniorska karijera.

Foto: BIM

Kao Evropska šampionka u atletici u dvorani iz 2019. godine ostvarila je rezultat od 6,99 na državnom prvenstvu Poljske što ju je postavilo na 10. mesto na listi svih vremena.

Iako su je povrede mučile tokom cele karijere, nikada nije odustajala, pokazala je veliku otpornost da postane i ostane prava kandidatkinja za sprint, najtežoj i najlepšoj disciplini kraljice sportova.

Svoboda je jedna od najatraktivnijih sprinterki sveta, najsrčanijih i one koje se bez obzira na rezultat pamte. Dodatni pečat njenoj upečatljivosti daju i brojne tetovaže na njenim isklesanim mišićima. Njene tetovaže uključuju ružu, mačku i natpis „Mama i tata, volim vas“ napisan na engleskom jeziku.

Svoboda, čije prezime se prevodi kao „sloboda“ na engleskom, nada se da će ostati bez povreda u nastavku karijere i da će joj Beograd ponovo biti taličan i vinuti je ka evropskim i svetskim medaljama. Ljubiteljima atletike ostaje da budu deo Belgrade Indoor Meetinga 11. februara i uživaju u majstorijama koje će nam na atletskom poprištu u dvorani na Banjici priuštiti planetarni virtouzi kraljice sportova.

