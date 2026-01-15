Slušaj vest

Govorio je prvo o utakmici protiv Izraela i pobedi naše reprezentacije.

"Da, glavno je bilo kao što sam još rekao da se niko ne povredi, da se svi sačuvamo, ako možemo malo da skupimo snage i energije za predstojeće mečeve, odmorimo i da pobedimo. To smo sve sinoć ispunili. Slabije smo počeli, baš zbog ovih stvari koje sam rekao kako smo počeli, jer se pobeda nije dovodila u pitanje. Svi smo u mislima već okrenuti ka sutra, ka Francuskoj i to je ono što nam je u ovom momentu najbitnije", rekao je Strahinja Rašović.

Srbija je u prvoj fazi Evropskog prvenstva ostvarila tri pobede iz isto toliko utakmica.

"Da, takav je sistem takmičenja, sa tri pobede u grupi, niste uopšte povlašćeni nego morate da ostvarite još tri pobede u narednoj fazi. Naravno da ulazimo sa samopouzdanjem, pogotovo posle pobede na Španijom, verujem da ćemo zadržati taj nivo igre, energije i odbrane. To je ono što je najvažnije za predstavljajući deo takmičenja i to je to. Sve ovo se briše i kreće sada ovaj drugi, pa da kažem krucijalni deo, najbitniji deo".

Sledi utakmica protiv Francuske koja je zakazana za petak uveče.

"Odbrana će biti najvažnija. To je ono što će nam donositi rezultat. Kako svima, tako i nama. Francuska, njihova glavna zvezda je Vernu, igrač oko koga se sve vrti i moramo njega zaustaviti. Imaju još nekoliko odličnih igrača koji igraju u Marseju, već duge niz godina su u reprezentaciji, učestvovali i na Olimpijskim igrama, tako da nema mesta tu uopšte opuštanju. Francuska je pokazala da je ozbiljan protivnik i tako ćemo se i mi spremiti za njih".

Seća se Strahinja poraza od Francuske na Evropskom prvenstvu u Splitu 2022. godine i pobedu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine protiv istog rivala.

"Da, uvek, 2022. smo u Splitu izgubili u osmini finala Evropskog prvenstva od Francuske. To ne smemo da zaboravimo. Na Olimpijskim igrama smo igrali direktno za prolaz u četvrtfinale protiv Francuske, tako da negde uvek su ti neki prelomni mečevi protiv njih. Zato u prošlosti smo se i opekli, tako da to dovoljno govori, ne treba više ništa da pričam o pristupu".

Priznao je da mu se sviđa atmosfera u Beogradskoj areni.

"Uživanje igrati, stvarno je jako lepo izaći u arenu, na bazen i videti pune tribine. Ja se nadam da će biti još punija sada u naredne tri utakmice jer zaista nam znači, to se najviše osetilo protiv Španije. Zaista nam je puno značilo i hvala svima koji su do sada dolazili i koji će dolaziti da nas podrže, puno nam znači i mi osećamo veliku odgovornost ali i samim tim dobijemo neku dodatnu snagu. Ja mislim da se izvučemo iz nekih momenata kada je teško".

