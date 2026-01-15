Slušaj vest

Taj skandal ukaljao je organizaciju Svetskog prvenstva u nordijskom skijanju čiji je Norveška bila domaćin prošlog marta, ali i ugled reprezentacije.

Osim Brevika, suspendovani su pomoćni trener Tomas Loben i član stručnog štaba Adrijan Livelten, navodi se u saopštenju Međunarodne skijaške i snoubord federacije (FIS). Suspenzija se računa od početka tog takmičenja i ističe u septembru.

Skakači koji su bili umešani u slučaj, olimpijski šampion Johan Andre Forfang i Marijus Lindivk, prihvatili su prošlog avgusta tromesečne suspenzije i vratili se takmičenjima u Svetskom kupu, uoči Zimskih olimpijskih igara koje će se u februaru održati u Milanu i Kortini.

"Polazna tačka nezavisnog panela je da je varanje bilo koje vrste suštinski suprotno sportu i njegovim vrednostima", navodi se u saopštenju FIS.

Manipulacija i prepravljanje odela zabeleženi su na tajno napravljenim snimcima koji su objavljeni u medijima tokom Svetskog prvenstva u Trondhajmu.

Povećanjem veličine odela, koje je prethodo odobrila i mikročipovala FIS, sportistima je pomognuto da lete dalje. Nepravilnosti su mogle biti potvrđene samo kidanjem šavova u predelu međunožja na odelima norveške reprezentacije.

Lindvik i Forfang su diskvalifikovani iz takmičenja na velikoj skakaonici u Trondhajmu, gde su osvojili drugo i četvrto mesto.

Lindvik je zadržao titulu osvojenu nekoliko dana ranije na normalnoj skakaonici, a obojica su zadržali bronzane medalje osvojene u ekipnoj konkurenciji.

Oni su brzo priznali krivicu i rekli da su varali samo za takmičenje na velikoj skakaonici.

Bonus video: