Slušaj vest

Taj skandal ukaljao je organizaciju Svetskog prvenstva u nordijskom skijanju čiji je Norveška bila domaćin prošlog marta, ali i ugled reprezentacije.

Osim Brevika, suspendovani su pomoćni trener Tomas Loben i član stručnog štaba Adrijan Livelten, navodi se u saopštenju Međunarodne skijaške i snoubord federacije (FIS). Suspenzija se računa od početka tog takmičenja i ističe u septembru.

Skakači koji su bili umešani u slučaj, olimpijski šampion Johan Andre Forfang i Marijus Lindivk, prihvatili su prošlog avgusta tromesečne suspenzije i vratili se takmičenjima u Svetskom kupu, uoči Zimskih olimpijskih igara koje će se u februaru održati u Milanu i Kortini.

"Polazna tačka nezavisnog panela je da je varanje bilo koje vrste suštinski suprotno sportu i njegovim vrednostima", navodi se u saopštenju FIS.

Manipulacija i prepravljanje odela zabeleženi su na tajno napravljenim snimcima koji su objavljeni u medijima tokom Svetskog prvenstva u Trondhajmu.

Povećanjem veličine odela, koje je prethodo odobrila i mikročipovala FIS, sportistima je pomognuto da lete dalje. Nepravilnosti su mogle biti potvrđene samo kidanjem šavova u predelu međunožja na odelima norveške reprezentacije.

Lindvik i Forfang su diskvalifikovani iz takmičenja na velikoj skakaonici u Trondhajmu, gde su osvojili drugo i četvrto mesto.

Lindvik je zadržao titulu osvojenu nekoliko dana ranije na normalnoj skakaonici, a obojica su zadržali bronzane medalje osvojene u ekipnoj konkurenciji.

Oni su brzo priznali krivicu i rekli da su varali samo za takmičenje na velikoj skakaonici.

Ne propustiteOstali sportovi"POBEDITE SVE TRI, A ONDA NISTE POVLAŠĆENI, NEGO..." Strahinja Rašović najavio veliku borbu u drugoj fazi Evropskog prvenstva
Strahinja Rašović
Ostali sportoviMANDIĆU ZABRANILI DA IGRA NA OVOJ UTAKMICI, ALI JE IPAK BIO UZ EKIPU! Dušanova supruga sve otkrila jednom fotografijom, evo gde je bio Dušan!
Dušan Mandić
Ostali sportoviHOROR! UBIJEN SVETSKI JUNIORSKI PRVAK: Mladi sportista (15) izboden do smrti! Bio je ogroman potencijal i šampion države
MMA borac, ubistvo
Ostali sportoviPRESEDAN KAKAV SE NE PAMTI! Pomeren meč vaterpolista Srbije na Evropskom prvenstvu: Evo i detalja!
Vaterpolisti Srbije

Bonus video:

Skijalište u Sinđijangu privlači brojne turiste Izvor: Kineski radio Internacional