Slušaj vest

Noris je jedan od 35 vozača koji su osvojili titulu u Formuli 1, nakon što je prošle sezone imao dva boda više od četvorostrukog prvaka Maksa Verstapena iz Red Bula.

Hil, šampion iz 1996. godine, rekao je za podkast Stay on Track, da je osvajanje prve titule ogromna prepreka za svakog vozača i da bi sada kada je to ostvario, Noris mogao da osvoji "još tri ili četiri".

"Uspeo je i to je utešno. Sada će, donekle, moći da se opusti. Pitanje je pohlepe koju morate imati da biste osvojili titulu. Oduvek sam mislio da kada je (Mihael) Šumaher osvojio jednu, dve, tri, četiri, pet titula, da mu je bilo dovoljno, ali je posle toga osvojio još dve", rekao je Hil.

"Neke ljude to pokreće da osvoje još titula. Definitivno mislim da Lando ima više od jedne titule u sebi. Mislim da verovatno ima tri ili četiri", dodao je bivši britanski vozač.

Jednog od glavnih konkurenata Noris bi mogao da ima u timskom kolegi Oskaru Pjastriju, koji je na polovini prošle sezone imao veliku prednost, koju je iznenađujuće ispustio i na kraju završio kao treći u šampionatu. ; Hil je rekao da veruje da će Pjastri provesti zimu analizirajući gde su bili propusti u njegovim nastupima.

"Oskar nije baš podbacio. Bilo je trenutaka kada je odustao. Provešće zimu misleći o tome šta mora da uradi da bi zakrpio male rupe u nastupima. I otkriće kako da spreči da se to ponovi", ocenio je Hil.

"Naravno, obojica su prošli borbu za titulu, a onda je Maks (Verstapen) izvršio pritisak na njih i oni će iz toga mnogo naučiti. To će biti jak par, ali mislim da će unutar ekipe biti više odlučnosti od Oskara da spreči Landa da ga ponovo pobedi", dodao je Hil.

Nova sezona Formule 1 sa 11 ekipa počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviSAMO JEDAN VOZAČ MOŽE NA CRTU MAKSU FERŠTAPENU: A, to nisu svetski prvak Lando Noris, niti Oskar Pjastri!
Maks Ferštapen
Ostali sportoviPROMENA U FORMULI 1! Vozač raskinuo ugovor sa ekipom!
Džek Duhan
Ostali sportoviSLAVICA U JAVNOSTI TUKLA MUŽA MILIJARDERA! Išao je sa modricama, a kada su se razveli uzela mu je deo bogatstva
profimedia0223523325.jpg
Ostali sportoviNOVI IZAZOV ZA JEDINOG KINEZA U FOMRULI 1! Džou Gvanju rezervni vozač u Kadilaku
profimedia0803371066.jpg

Grobari ispratili pesmom igrace Partizana Izvor: Kurir