Noris je jedan od 35 vozača koji su osvojili titulu u Formuli 1, nakon što je prošle sezone imao dva boda više od četvorostrukog prvaka Maksa Verstapena iz Red Bula.

Hil, šampion iz 1996. godine, rekao je za podkast Stay on Track, da je osvajanje prve titule ogromna prepreka za svakog vozača i da bi sada kada je to ostvario, Noris mogao da osvoji "još tri ili četiri".

"Uspeo je i to je utešno. Sada će, donekle, moći da se opusti. Pitanje je pohlepe koju morate imati da biste osvojili titulu. Oduvek sam mislio da kada je (Mihael) Šumaher osvojio jednu, dve, tri, četiri, pet titula, da mu je bilo dovoljno, ali je posle toga osvojio još dve", rekao je Hil.

"Neke ljude to pokreće da osvoje još titula. Definitivno mislim da Lando ima više od jedne titule u sebi. Mislim da verovatno ima tri ili četiri", dodao je bivši britanski vozač.

Jednog od glavnih konkurenata Noris bi mogao da ima u timskom kolegi Oskaru Pjastriju, koji je na polovini prošle sezone imao veliku prednost, koju je iznenađujuće ispustio i na kraju završio kao treći u šampionatu. ; Hil je rekao da veruje da će Pjastri provesti zimu analizirajući gde su bili propusti u njegovim nastupima.

"Oskar nije baš podbacio. Bilo je trenutaka kada je odustao. Provešće zimu misleći o tome šta mora da uradi da bi zakrpio male rupe u nastupima. I otkriće kako da spreči da se to ponovi", ocenio je Hil.

"Naravno, obojica su prošli borbu za titulu, a onda je Maks (Verstapen) izvršio pritisak na njih i oni će iz toga mnogo naučiti. To će biti jak par, ali mislim da će unutar ekipe biti više odlučnosti od Oskara da spreči Landa da ga ponovo pobedi", dodao je Hil.

Nova sezona Formule 1 sa 11 ekipa počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije u Melburnu.

(Beta)