- Na poslednjem takmičenju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila lični rekord u dalju. Taj uspeh izmamio je na njenom licu osmeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvek častila – i koji je uvek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski. U poslednjoj borbi, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače no ikada. Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmehom. Iva sada nastavlja da trči nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u pomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom delili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život - piše u objavi Mladosti iz Zagreba.