Fudbalski klub Železničar nastavlja da se pojačava za nastavak sezone. U klub iz Pančeva stigao je Simao Pedro, 19-godišnji krilni fudbaler iz Angole.

Nastupao je za U23 tim i u tamošnjem takmičenju je na 16 mečeva upisao četiri gola i asistenciju.

Pokriva poziciju levog krila, bolje se služi desnom nogom, a odlikuju ga velika brzina i izvanredna prodornost.

Foto: FK Železničar Pančevo

Posle potpisivanja ugovora do leta 2029. godine, Pedro se priključio novim saigračima na pripremama u Antaliji i stavio se na raspolaganje treneru Radomiru Kokoviću.

– Zadovoljan sam zbog dolaska u Železničar. U prethodnom periodu sam mogao da se upoznam detaljnije sa klubom i shvatio sam da je ovo prava sredina za moj dalji razvoj. Trener forsira napadački fudbal, što meni odgovara, i daje šansu mladim igračima. Jedva čekam da istrčim na teren – poručio je Simao.

Podsetimo, tokom januarskog prelaznog roka u Železničar su stigli Davorin Tošić, Klemon Lerno, Sumaila Vasiu i Dušan Jovanović.

Takođe, ranije je angažovan i Kristijan Šekularac, koji je u međuvremenu stekao pravo nastupa za pančevački tim.

